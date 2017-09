Dieser Game-of-Thrones-Star spielt bei „Das Boot“ mit

Die Dreharbeiten zur TV-Serie „Das Boot“ haben bereits begonnen. Nun wird bekannt, dass auch ein bekannter deutscher Games-of-Thrones-Star mit an Bord ist: Tom Wlaschiha.

München - Die Besetzungsliste für die TV-Serie „Das Boot“ wird noch etwas länger: Zum Kreis der Darsteller stoßen unter anderem Tom Wlaschiha („Game of Thrones“), Vincent Kartheiser („Mad Men“), James D'Arcy („Marvel's Agent Carter“) und Thierry Frémont („Juste un regard“). Das teilte Sky Deutschland am Dienstag mit, einer der Koproduzenten neben Sonar Entertainment und Bavaria Fernsehproduktion. Die Dreharbeiten in Prag, La Rochelle, Malta und München haben bereits begonnen. Regie führt Andreas Prochaska („Das finstere Tal“).

Zu dem internationalen Darstellerensemble gehören neben anderen bereits Lizzy Caplan („Masters of Sex“), Rainer Bock („Inglourious Basterds“), Leonard Scheicher („Finsterworld“) und Robert Stadlober („Summer Storm“).

TV-Serie „Das Boot“ - wie viele Folgen sind geplant?

Die acht Folgen der TV-Serie sind die Fortsetzung des legendären Kriegsfilms von Regisseur Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1981, der auf dem Roman von Lothar Günther Buchheim basiert und mit Schauspielern wie Jürgen Prochnow und Uwe Ochsenknecht in die Filmgeschichte einging.

Der Film erzählt das Schicksal der Besatzung des deutschen U-Boots „U 96“ im Zweiten Weltkrieg. Bei einem Luftangriff im französischen Hafen von La Rochelle werden am Ende fast alle getötet. Hier setzt die Serie ein. Während der Widerstand gegen die Deutschen immer stärker wird, sticht die junge Besatzung des Bootes „U-612“ in See. Die Erstausstrahlung der TV-Serie bei Sky ist in Deutschland, Österreich, Italien, Großbritannien und Irland für Ende 2018 geplant.

