TV-Größe gestorben - Fußballklub verbreitet traurige Nachricht

Leipzig - Manfred Uhlig ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Der Moderator und Kabarettist ist vielen durch die Unterhaltungssendung „Ein Kessel Buntes“ bekannt. In Leipzig ist die Trauer um Manfred Uhlig besonders groß. Der Schauspieler war nämlich auch ein leidenschaftlicher Fußballfan. Und so ist es ausgerechnet der BSG Chemie Leipzig, der via Twitter und auf Facebook rührend von Uhlig Abschied nimmt.

Manfred Uhlig: Trauer um DDR-Größe

BSG Chemie Leipzig trauert aufrichtig um Manfred Uhlig. „Welche Bedeutung ‚Manne Uhlig‘ für unsere BSG hat, ist kaum in Worte zu fassen. Nie scheute er sich zu Chemie zu stehen, verpasste kaum ein Spiel... “, schreibt der Club auf seiner Facebook-Seite. „Große Menschen hinterlassen große Lücken.“ Uhlig war ein treuer Fan des Vereins.

Manfred Uhlig: Berühmter Leipziger Fußball-Fan

Manfred Uhlig wurde 1927 in Leipzig geboren. In der „Pfeffermühle“ - einem Leipziger Kabarett - begann seine Karriere, ist auf der WDR-Webseite zu lesen. Später moderierte Uhlig bei Radio DDR I die Sendung „Alte Liebe rostet nicht“.

In der TV-Sendung „Ein Kessel Buntes“ stand der Leipziger gemeinsam mit Horst Köbbert sowie Lutz Stückrath vor der Kamera. Als kabarettistisches Trio „Die drei Dialektiker“ moderierte Uhlig als Sachse, Lutz Stückrath als Berliner und Horst Köbbert als Mecklenburger die Samstagabendshow. Die Texte stammten, laut der Leipziger Volkszeitung, überwiegend von Autoren aus der Satirezeitschrift Eulenspiegel und nahmen den sozialistischen Alltag aufs Korn.

1978 wurde Manfred Uhlig mit dem Kunstpreis der DDR ausgezeichnet.

Seine Radio-Rubrik „Städtenamen verrückt" hatte beim MDR in den 90er Jahren bei vielen Zuhörern Kult-Status. In der Sendung erklärte Manfred Uhlig die Herkunft sächsischer Ortsnamen mit viel Humor. Manfred Uhlig ist am Mittwoch (24. Juli 2019) im Alter von 91 Jahren verstorben.

