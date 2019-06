Reise in die 90er: Blümchen gab im „ZDF-Fernsehgarten“ zwei ihrer Songs zum Besten.

Es war der Höhepunkt des „ZDF-Fernsehgarten“. Blümchen erfreute ihre Fans mit einem kurzen Auftritt samt zweier Songs. Im Internet kam die Popsängerin allerdings nicht so gut weg.

Mainz/München - Was war die Aufregung groß, als Blümchen a.k.a. Jasmin Wagner als Musikact für den „ZDF-Fernsehgarten“ zum Motto „Die 90er“ verkündet wurde. Am Auftritt der Popsängerin, die in ihrer Hochzeit vor fast 25 Jahren einen kleinen Satelliten und ihren Boomerang erfolgreich besang, schieden sich dann aber wenig überraschend die Geister.

So meinte „Der müde Joe“: „Wenn du mit 40 Jahren immer noch Blümchen genannt wirst, dann läuft so einiges schief in deinem Leben.“ Dabei würde sie ja schon gern unter ihrem bürgerlichen Namen firmieren - doch das funktioniert bislang eher suboptimal.

ZDF-Fernsehgarten: Blümchen singt „Ich bin wieder hier“ und „Boomerang“

Dass Blümchen von Moderatorin Andrea Kiewel als „beste deutsche Sängerin der 90er“ angekündigt wurde, hält User „XI“ für „ein Armutszeugnis für Schwarzrotgold“. Und der Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“ mit den Songs „Ich bin wieder hier“ und „Boomerang“ gefiel dann auch nicht jedem Zuschauer.

„Frieda, die Störende“ etwa moserte: „Blümchen singt Boomerang und trägt keine Rollerblades. Schlecht.“ „SPDändabar - Nie zu Diensten“ twitterte sarkastisch: „Sie dreht sich um sich selbst: krasse Bühnenshow.“ Und „FollFosten“ meine ganz lapidar: „Ups … Blümchen ist leicht verwelkt … !“

+ So brav ist sie auf der Bühne nicht gekleidet: Blümchen weiß, wie man Aufmerksamkeit generiert. © dpa / Britta Pedersen Ein anderer User kritisierte die Schreibweise des Liedes „Boomerang“, die das ZDF während des Auftritts von Blümchen (die zuletzt mit Bikini-Bildern auf sich aufmerksam machte) einblendete - dort war nämlich vom „Bummerang“ zu lesen.

Blümchens Outfit im ZDF-Fernsehgarten „peinlich des Todes“

Andere User fanden Anstoß an Blümchens feuerroter Aufmachung aus dem Hause „Lack und Leder“. „Dieses Outfit von Blümchen - peinlich des Todes“, schrieb „Sabine“. „Joshikr“ schlussfolgerte: „Bei Blümchens Outfit weiß ich, wovon die die letzten Jahre gelebt hat.“ Der schon einmal zitierte „FollFosten“ fragte dagegen angesichts der glitzernden Stiefel: „Was soll die Alu-Folie um die Beine?“

Nein, auf diese Frage haben wir auch keine Antwort. „Alex Ru“ tangiert sie auch gar nicht. Der User outete sich vielmehr als großer Fan der Künstlerin, die schon im Jugendalter auf den Bühnen und vor den TV-Kameras zu Hause war: „Durfte man ja mit 15 nicht so sagen wenn man cool sein wollte, aber heute geht’s: Blümchen war schon geil!“

Das fand offenbar nicht nur „Alex Ru“ - denn vor Beginn ihres Auftritts brandete Jubel im „ZDF-Fernsehgarten“ auf. Es lässt sich konstatieren: Die Blümchen-Show war der Höhepunkt der zweistündigen Sendung.

