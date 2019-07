ZDF-Fernsehgarten muss geräumt werden: Stars gehen verloren - Fans und Kiwi reagieren genial

Das gab es noch nie! Der ZDF-Fernsehgarten muss geräumt werden. Der Sender hat Sicherheitsbedenken und schickt die Zuschauer ins Trockene.

Mainz - Eine Gewitterfront zieht über Mainz und gefährdet den ZDF-Fernsehgarten! Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung muss der Aufnahmebereich geräumt werden. Aber der Sender ist gut vorbereitet, Kiwi und ihre Stars ziehen in ein kleines Studio um.

ZDF-Fernsehgarten muss geräumt werden - Stars gehen verloren

Drinnen angekommen fehlen auf einmal Lorenz Büffel, Carolina und Tim Toupet. Andrea Kiewel bleibt komplett gelassen und bittet einen Ordner einfach darum, jeden Prominenten zu ihr zu schicken, den er findet.

Kurze Zeit später stolpern die drei dann auch in den Raum. Die Stimmung hat nicht gelitten, auch dank dem nicht ganz jugendfreien Kiwi-Tipp: „Alkohol hilft in so einem Fall immer.“

Unwetter über dem Fernsehgarten: Fans reagieren genial

„Aber scheiß drauf, Fernsehgarten ist nur einmal im Jahr!“, skandierten die Zuschauer beim verlassen des Geländes. Keine Spur von Hektik oder Panik, eine Räumung wurde für den Fall der Fälle im Vorfeld auch geprobt, versichert Andrea Kiewel.

Dieser Fernsehgarten hat wirklich mehr zu bieten denn je. Neben der unerwünschten Räumungspremiere begeisterte ein Zuschauer mit einem gesungenen Heiratsantrag. Und Mia Julia sorgte schon im Vorfeld für pikante Fan-Hoffnungen.

mb