ZDF-Fernsehgarten: Nach Luke-Mockridge-Eklat folgt der nächste polarisierende Gast

Die Fans des Fernsehgartens blicken gespannt auf die erste Sendung nach dem Auftritt von Luke Mockridge. Die meisten Zuschauer zeigten sich über seinen Auftritt entsetzt, andere hingegen hätten nichts gegen einen erneuten Auftritt des Comedians.

Mainz - Nach dem Eklat um den Auftritt von Luke Mockridge beim letzten Fernsehgarten soll es diesen Sonntag geordneter zugehen. Zuschauer können sich auf Gäste wie die Kastelruther Spatzen oder Guildo Horn freuen.

ZDF-Fernsehgarten: Zu viel Schlager?

Im Vorfeld beklagten sich bereits einige Zuschauer auf der Facebook-Website der Sendung über das erneute Auftreten von Schlagerstars. Ein Nutzer kritisierte, dass der „Fernsehgarten mehr und mehr zu einem Schlagergarten wird“.

ZDF-Fernsehgarten im Zeichen des Schlagers: ESC-Teilnehmer von 1998 dabei

Gäste im ZDF-Fernsehgarten werden am kommenden Sonntag bekannte Schlagerstars sein. Zu den prominentesten zählt sicherlich Guildo Horn. Der ESC-Teilnehmer von 1998 wird mit seinen Hits bei den Fans mit Sicherheit für Begeisterung sorgen. Aber auch die anderen Gäste brauchen sich nicht verstecken: Erwartet werden Bernhard Brink und Claudia Jung.

ZDF-Fernsehgarten: Volksmusik aus Köln und Tirol

Auch Volksmusikfans werden an diesem Sonntag auf ihre Kosten kommen: Aus Köln wird die Band Boore auftreten, die in Kölscher Mundart singt und dazu Lederhosen trägt. Aus dem österreichischen Tirol werden Die Grubertaler erwartet, die eine Mischung aus Schlager und Rock spielen.

Riccardo Simonetti kündigt vielversprechenden Auftritt an

Auf der Instagram-Seite des Fernsehgartens wurde ein Video mit dem Blogger und Moderator Riccardo Simonetti gepostet, in dem er ankündigt, den Lerchenberg „zum Beben“ zu bringen.

Die Meinungen der Follower über einen Auftritt von Simonetti sind gespalten, einige freuen sich darüber, andere hingegen stehen seinem Auftritt skeptisch gegenüber, ein Nutzer kündigt sogar an, den Fernsehgarten deswegen nicht anzuschauen.

Luke Mockridge: Fans äußern „Wunsch“ nach erneutem Auftritt

Nach dem skandalösen Auftritt von Luke Mockridge im Fernsehgarten am 18. August zeigten sich viele Fans entsetzt und haben keinerlei Verständnis dafür. Andere hingegen forderten spaßhaft einen erneuten Auftritt des Comedians. Auf der Facebook-Seite des Fernsehgartens schrieb ein Nutzer: „Habt ihr auch wieder so einen tollen Comedian?“ Einen weiteren Auftritt von Luke Mockridge wird es im Fernsehgarten in absehbarer Zeit allerdings selbstverständlich nicht geben.