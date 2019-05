Schock-Nachricht für ZDF-Fernsehgarten-Fans - vor allem für die weiblichen

Oh je, und das zum Muttertag! Vor allem die weiblichen ZDF-Fernsehgarten-Fans müssen eine herbe Enttäuschung hinnehmen.

Mainz - So richtig sommerlich ist es immer noch nicht. Dennoch geht der ZDF-Fernsehgarten am kommenden Sonntag ab 12.05 Uhr in die zweite Runde der Saison. Diesmal zu einem ganz besonderen Anlass: Am 12. Mai ist bekanntlich Muttertag.

Zum Ehrentag der Frauen dieser Welt wollten Moderatorin Andrea Kiewel und das ZDF dem weiblichen Publikum wohl ein ganz besonderes Schmankerl kredenzen: Die Männer-Strip-Truppe Chippendales sollte kommen. Das ging noch kürzlich aus einer Programmankündigung des ZDF hervor.

Chippendales kommen offenbar doch nicht zum ZDF-Fernsehgarten

Doch am Donnerstag bei Facebook las sich die Gästeliste bei Facebook plötzlich anders. „Zum Muttertag lassen wir alle Mütter hochleben! Giovanni Zarrella und Oli.P bekochen zur Feier des Tages ihre Mütter. Wir freuen uns auf Angelo Kelly, Lindt Bennett, Stefan Jürgens, Hansi Hinterseer, Pedro Capó, PUR, Leon-Niederberger, BRENNER und Kathy Kelly“, war da zu lesen.

„Ich dachte, Chippendales kommen auch am Sonntag“, „Kommen die Chippendales nicht?“ und „Und die Chippendales???“ ist da zu lesen - übrigens von drei durchweg weiblichen Fans.

ZDF-Fernsehgarten: Chippendales-Absage trifft auch eine Schwiegermutter hart

Besonders schlimm trifft‘s wohl die Schwiegermutter einer Facebook-Nutzerin. Die hatte nämlich vor der aktualisierten Gästeliste noch geschrieben: „Diesen Sonntag können wir den Fernsehgarten endlich auch wieder live erleben. Freue mich schon riesig darauf. Meine Schwiegermutter freut sich auch schon auf die Chippendales.“ Insofern dürfte die Enttäuschung groß sein bei Frau Schwiegermama.

Ob am Sonntag auch wieder Andrea Kiewel im Fokus steht? Bei der vergangenen Ausgabe lieferte sie sich einen Lapsus. Und auch für einen konkreten Gesangsauftritt gab es Twitter-Spott.

War‘s den Chippendales zu kalt in Mainz? Oder liegt‘s an der aktuellen Tour der Herren? Unsere Onlineredaktion hat bereits beim ZDF angefragt, aus welchem Grund die Stripper nun doch nicht kommen. Und als kleinen Trost präsentieren wir Ihnen ein extraheißes Foto der Männertruppe:

lsl.