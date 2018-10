„Nicht über, sondern mit Sachsen lachen“ - Jan Böhmermann dreht seine Show diese Woche in Dresden

Für eine Sonderausgabe des Neo Magazin Royale ziehen Jan Böhmermann und sein Team nach Dresden. In der Ausgabe am Donnerstag soll sich alles um das Bundesland Sachsen drehen.

Berlin - Für eine Sonderausgabe der Late-Night-Show „Neo Magazin Royale“ ziehen Jan Böhmermann (37) und sein Team nach Dresden. Bisher wurde die Sendung immer in Köln produziert. Die Devise der nächsten Ausgabe laute „Nicht über, sondern mit Sachsen lachen“, teilte der Sender ZDFneo am Montag mit.

Stand-up, Einspielfilme, Talkgäste und Livemusik werde es auch trotz des Standortwechsels geben. Inhaltlich solle sich in der Sendung auf ZDFneo am Donnerstag (4. Oktober, 22.15 Uhr) aber alles um Sachsen drehen. Seit Jahren äußert sich der Satiriker Böhmermann in seiner Show kritisch zu den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen des Bundeslandes.

