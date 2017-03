„Freedom is Free“ von Chicano Batman in der Verlosung

In Anzug und Rüschenhemd

+ © Josue Rivas Chicano Batman sehen laut "Rolling Stone" aus wie eine "Partyband, die in der Nacht zuvor nicht schlafen gegangen ist" - und stehen für Soul und R&B. © Josue Rivas

Sie sind schon mit Jack White und Gogol Bordello auf Tour gegangen und haben zwei Alben rausgebracht: Chicano Batman alias Bardo Martinez, Eduardo Arenas, Gabriel Villa und Carlos Arévalo. Am 3. März ist ihr Album „Freedom is Free“ erschienen. Wir verlosen ein Exemplar.

Die Musik der vier jungen Männer aus Los Angeles, die sich 2008 zu Chicano Batman zusammengefunden haben, rangiert zwischen Latin Soul und R&B. Mit ihrem speziellen Bühnenlook, aufeinander abgestimmte Anzüge und Rüschenhemden, wollen sie dem psychedelischen Soul und romantischen Pop von Bands der frühen 70er Jahre wie etwa Los Ángeles Negros oder Los Pasteles Verdes ihre Referenz erweisen. Die neue CD des Quartetts, „Freedom is Free“, ist geprägt von Funk Groove, insbesondere der Titelsong, „Passed you By“. Frontmann und Sänger Bardo Martinez vertritt einen träumerisch-romantischen Stil, untermalt wird dieser durch Background-Gesang von New Yorks Frauenband Mariachi Flor de Toloache. Den Titel seines neuen Albums habe das Quartett bewusst als Kontrapunkt zu einem Propaganda-Schlagwort der ehemaligen US-Regierung während des ersten Irak-Kriegs gewählt - „Freedom isn't free“ (Freiheit ist nicht frei), erläutert Bardo.

Chicano Batman sehe aus wie eine „Partyband, die in der Nacht zuvor nicht schlafen gegangen ist“, heißt es in einer Kritik des „Rolling Stone“. Sie spiele Latin Soul, der von ihrer Liebe für das Label La Fania Records sowie für Jimi Hendrix' flammende Gitarre zeuge. Fazit: „Der Soul geht tief.“ Wir verlosen ein „Freedom is Free“-Album des L.A.-Quartetts. Wer beim Gewinnspiel dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 16. April (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück!

Anrede * - Bitte auswählen - Frau Herr Vorname * Nachname * Straße / Hausnummer * PLZ * Ort * Telefonnummer E-Mail-Adresse * * Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzerklärung und die Allgemeinen Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie. Bitte geben Sie das verzerrte Wort ein. *

Wort unleserlich?

Die mit Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.

Quelle: op-online.de