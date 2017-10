Neues Album von Lara Fabian in der Verlosung

Gewinnspiel zu "Camouflage"

Seit dem 6. Oktober ist das neue Album von Lara Fabian im Handel erhältlich. Wir verlosen eine CD des neuen Albums "Camouflage".

Der kanadisch-belgische Top-Star Lara Fabian veröffentlichte am 6. Oktober ihr lang erwartetes englischsprachiges Album "Camouflage". Die Sängerin hat bereits mit ihren französischen Alben weltweit Millionen Tonträger verkauft. "Camouflage“ verbindet Laras einmalige Stimme mit einer Electro-Pop Produktion, die durch klassische Orchestration untermauert einen modernen und zugleich zeitlosen Sound vereint. Lara Fabian gilt als eine der gewaltigsten Stimmen weltweit. Sie wurde von Barbara Streisand gecovert, sang Duette u.a. mit Josh Groban, war Soundtrackgeber für zahlreiche Hollywood-Filme und bestritt Auftritte bei olympischen Eröffnungsfeiern. Ihre internationale Offenheit demonstrierte Sie bei Ihrem Duett mit Mustafa Ceceli und stieg damit auf Platz eins der türkischen Charts ein. Nicht zuletzt verkaufte sie bisher über 20 Millionen Tonträger weltweit, was Lara Fabian zu einem der internationalen Musik-Giganten unserer Zeit macht.

Nachdem ihr letztes französisches Album “Ma vie dans la tienne” von 2015 erneut mit Platin ausgezeichnet wurde, kehrt Lara nun mit ihrem 13. Album auf den internationalen Markt zurück. "Camouflage" wurde von Lara Fabian zusammen mit dem Schweden Moh Danebi und der Amerikanerin Sharon Vaughn in Stockholm, Los Angeles und Brüssel geschrieben und arrangiert. Maßgeblich für den neuen Sound verantwortlich zeigt sich der mehrfach ausgezeichnete Moh Danebi. Danebi gilt als einer der prominentesten Köpfe der Schwedischen Pop-Produzenten, die seit Jahren die US-amerikanischen und europäischen Charts dominieren.

Sharon Vaughn ist eine mehrfach für ihre Erfolge ausgezeichnete amerikanische Texterin, die für ihre Werke mit Willie Nelson, Dolly Parton, Agnes oder Boyzone weltweit bekannt geworden ist. Sharon wurde dieses Jahr in die Nashville Songwriters Foundation’s "Hall of Fame“ für ihren Beitrag zur amerikanischen Musikgeschichte aufgenommen. Die erste Single namens "Growing Wings“ erschien als erstes Lebenszeichen des neuen Sounds am 4. August. Weitere Singles und Remixe insbesondere von Offer Nissim (Madonna, Pet Shop Boys, Christina Aguilera) sind in Planung. Als Highlight für ihre Millionen Fans weltweit wird Lara mit "Camouflage“ auf große Welttournee gehen. Über 40 Daten sind ab Februar 2018 geplant. Die Tour startet in den USA und wird Lara Fabian einmal um den Globus bringen, so auch zu Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Auf ihrer Deutschland-Tour 2018 macht Lara Fabian auch Station in Frankfurt: Am 19. März gastiert sie in der Jahrhunderthalle.

Wir verlosen eine CD des neuen Albums von Lara Fabian - einfach bis zum 5. November das Formular unten ausfüllen (der Rechtsweg ist ausgeschlossen), wir wünschen viel Glück!

