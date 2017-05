DVD-Verlosung „Hotel Heidelberg“

Wir verlosen fünf DVDs der beliebten TV-Serie „Hotel Heidelberg“. Darin sind jeweils die ersten beiden Folgen „Kramer gegen Kramer“ sowie „Kommen und Gehen“ enthalten. Unter anderem spielen Hannelore Hoger, Ulrike C. Tscharre und Christoph Maria Herbst mit.

Jeweils 90 Minuten dauern die ersten beiden Episoden der humorvollen Serie. „Hotel Heidelberg“ ist nicht nur lustig und mitunter skurril, die Serie schlägt auch sentimentale, ernstere Töne an, denn es entwickelt sich in der Familien-Dramödie durchaus Nachdenkliches zu den Themen Selbstmord, Tod und den Umgang mit Alkoholabhängigkeit. Es geht eben um das Auf und Ab im Leben, einfühlsam und locker dargestellt.

Im Handel ist die DVD seit dem 26. Mai. Wer beim Gewinnspiel mitmachen möchte, muss nur das Formular unten ausfüllen. Die Verlosung endet am Sonntag, 25. Juni (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück!