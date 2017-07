Fotoaktion: Schicken Sie uns den Sommer

Tolle Preise zu gewinnen

Zeigen Sie uns und anderen Lesern, wie oder wo Sie Ihren Sommer genießen. Was bereitet Ihnen an den schönsten Tagen des Jahres Freude? Jetzt bei unserer Fotoaktion mitmachen und mit etwas Glück einen Wellnesstag oder Einkaufsgutschein gewinnen.

Endlich Sommerferien! Für viele Menschen der Region steht damit die Urlaubszeit vor der Tür. Wir suchen deshalb ab sofort die schönsten Sommer-Impressionen unserer Leser. Ob an Strand und Meer im fernen Süden, am Badesee, in den Bergen beim Wandern oder einfach nur an einem tollen Ort in der Region - lassen Sie einfach Ihrer Kreativität freien Lauf. Unter allen Einsendungen verlosen wir einen Wellnesstag im Garden Eden Dietzenbach sowie einen Einkaufsgutschein für das Naturwarenzentrum Dreieich. Der Fotowettbewerb läuft bis Ende August.

So einfach machen Sie mit:

Unsere Sommeraktion startet ab sofort, Teilnehmer können uns ihre Bilder bis zum 31. August an die Email-Adresse red.online@op-online.de senden (Betreff: Sommer-Bild). Der Anhang einer E-Mail sollte die Größe von 10 MB nicht übersteigen. Bei Ihren Einsendungen sollten Sie darauf achten, uns Ihre Anschrift und das Einverständnis zum Veröffentlichen des Fotos mitzuteilen. Zudem wäre ein kurze Erklärung, etwa zum Entstehungsort des Bildes, sehr hilfreich. Wir behalten uns vor, schöne Motive auch in der Zeitung abzudrucken. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für die Teilnahme an der Fotoaktion zählen nur selbst gemachte Bilder. Viel Spaß und viel Glück!

Das können Sie gewinnen:

Einfach mal die Seele baumeln lassen und entspannt zurück lehnen. Gerade in der heutigen Zeit, in der Hektik, Stress und Leistungsdruck zum Alltag gehören, sind gezielte Entspannungspausen besonders wichtig. Genau diesen Luxus stellt Ihnen Garden Eden in Dietzenbach zur Verfügung und verlost unter allen Teilnehmern unserer Fotoaktion einen kompletten Wellnesstag mit Ruhe und Entspannung - Massagen inklusive . Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie zusammen mit einer Begleitperson dieses Erlebnis in Dietzenbach.

Egal ob Grill- oder Picknickfan: Genießen Sie den Sommer mit hochwertigen Produkten. Das Naturwarenzentrum Dreieich verlost hierfür einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro, um nach Herzenslust Lieblingsspeisen aus biologischem Anbau einzukaufen und sich von neuen Produkten überraschen und begeistern zu lassen. Der Bio-Markt mit einer Verkaufsfläche von 500 Quadratmetern bietet ein umfangreiches Sortiment mit Produkten aus bedachter Produktion und umweltschonendem Anbau, wie etwa frischgebackenes Brot, Fleisch, Obst- und Gemüsesorten, Milchprodukte wie Käse und Joghurt und sogar Kosmetikartikel.

