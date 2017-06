Debütalbum von Nick Hakim in der Verlosung

"Green Twins"

Der Musiker Nick Hakim hat sein Debütalbum "Green Twins" auf den Markt gebracht, seit dem 19. Mai ist es erhältlich. Wir verlosen zwei CDs.

Hakim machte mit den EPs "Where Will We Go, Pt. 1 & 2" bereits auf sich aufmerksam. Mit dem Album "Green Twins" wagt er nun einen experimentellen Schritt vorwärts. Von Robert Wyatt über Marvin Gaye und Shuggie Otis zu My Blood Valentine - all diese Künstler haben Hakim musikalisch beeinflusst und den Weg zu "Green Twins" geebnet. Die Demos der Songs wurden in verschiedenen Studios in Philadelphia, London und seiner neuen Heimat New York City mit Musikern und Produzenten wie Andrew Sarlo bearbeitet und weiterentwickelt.

Seit dem 19. Mai ist das Debütalbum auf dem Markt, wir verlosen zwei CDs. Wer beim Gewinnspiel dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 25. Juni (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück!

Quelle: op-online.de