Verlosung: "Sick Scenes" von Los Campesinos

Zwei Exemplare im Gewinnspiel

+ © p Verlosung: Neues Album "Sick Scenes" von Los Campesinos © p

Für alle Indie-Pop Fans gibt es seit dem 24. Februar das neue Album "Sick Scenes" von Los Campesinos auf dem Markt. Wir verlosen zwei Exemplare.

Nach drei Jahren hat die britische Indie-Popband Los Campesinos ihr mittlerweile sechstes Album veröffentlicht. Ihr letztes Album "No Blues" aus dem Jahr 2013, begeisterte bereits einige Fans der Musikszene. In Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Kollegen John Goodmanson wurde "Sick Scenes" in Portugal aufgenommen.

Wir verlosen zwei Exemplare von dem Album "Sick Scenes". Wer beim Gewinnspiel dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 26. März (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück!

Quelle: op-online.de