Entenhausen im Osterfieber: Taschenbuch in der Verlosung

Endlich ist der Frühling wieder da! Ganz Entenhausen ist im Osterfieber und die Vorbereitungen auf das Fest laufen auf Hochtouren. Wir verlosen vier Exemplare „Lustiges Taschenbuch - Sonderband Ostergeschichten“.

+ © Egmont Ehapa Media

Im neuen Sonderband-Taschenbuch dürfen selbstverständlich die Ostereier nicht fehlen. Die Exemplare sind wahrlich die Labergé-Eier, die der Entenhausener Milliardärsklub alljährlich in seinem Klubhaus ausstellt. Ganz Entenhausen strömt herbei um diese Wunderwerke zu betrachten und natürlich sind auch die Panzerknacker mit von der Partie, die sich diese Gelegenheit für einen einmaligen Coup nicht entgehen lassen wollen. Unterdessen muss sich Donald mit einem ungebetenen Mitbewohner herumschlagen, der ihn nicht nur um einen gemütlichen Nachmittag in der heißgeliebten Hängematte bringt, sondern das Enten-Wohnzimmer kurzerhand in einen Swimmingpool verwandelt.