Verlosung: Neues Album „Score“ von 2Cellos

Melodien aus „Gladiator“ und „Game of Thrones“

2Cellos gehören zu den weltweit erfolgreichsten und dynamischsten Crossover-Acts. Auf ihrem neuen Album „Score“ präsentieren die beiden Cellisten zusammen mit dem großen London Symphony Orchestra bekannte Film-Melodien. Wir verlosen ein Exemplar.

Melodien aus „Game of Thrones“, „Gladiator“, „Titanic“ oder „Frühstück bei Tiffany“ gibt es ab sofort in einem neuen, musikalischem Sound. Das Album „Score“ knüpft damit an die weltweit erfolgreichen drei Werke „2CELLOS“, „In2ition“ und „Celloverse“ des Duos an. Erstmals dürfen Luka Šulić und Stjepan Hauser von 2Cellos in ihrem neuen Album mit dem großen London Symphony Orchestra spielen. Für die beiden hat diese Zusammenarbeit „einen Traum wahr werden lassen“.

Bekannt wurden die Musiker schon 2011, damals hatten die beiden auf Youtube eine eigene Version von Michael Jacksons "Smooth Criminal" veröffentlicht. Das „Cover“ wurde ein echter Youtube-Hit mit über 22 Millionen Views.

Mittlerweile haben die zwei Künstler ihren eigenen Stil entwickelt, der jegliche Genregrenzen zwischen Pop, Rock und Filmmusik bis Klassik überwindet. Und genau damit füllen die jungen Talente weltweit Konzerthallen und begeistern ihre Fans mit einem mitreißenden Sound.

Seit dem 17. März gibt‘s das neue Album „Score“ im Handel, wir verlosen ein Exemplar. Wer beim Gewinnspiel dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 16. April (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück!

