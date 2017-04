"Visuals" von Mew in der Verlosung

Gewinnspiel zu neuem Album

Die dänische Indie-Band Mew veröffentlicht Ende April bereits ihr siebtes Album. Ab dem 28. April ist "Visuals" im Handel erhältlich, wir verlosen eine CD des neuen Albums.

“Visuals” ist der Nachfolger des Albums “+/-”, das 2015 erschienen ist. Innerhalb eines Jahres entstanden die Aufnahmen in Kopenhagen, wo die Band das Album selber produzierte. Die Indie-Band hat für das Album insgesamt elf Stücke aufgenommen: Der Song “Carry Me To Safety” steckt voller faszinierender Feinheiten, demgegenüber steht der Opener “Nothingness And No Regrets“, der seine Euphorie langsam aufbaut, wohingegen “The Wake Of Your Life” in den Pop der 80er Jahre ausufert. “Candy Pieces” kommt als widerspenstig stampfender Track daher, während “In A Better Place” fast schon glückselig auf der Melodie gleitet - um nur einen Ausschnitt der insgesamt elf Songs vorzustellen.

Wir verlosen eine CD des aktuellen Albums "Visuals": Wer beim Gewinnspiel dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 28. Mai, der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück!

