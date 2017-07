Karten für den "World Fitness Day" in der Verlosung

Sportfestival in der Commerzbankarena

+ © Veranstalter Zahlreiche Stars der Szene waren auf dem Kickoff-Event im MyZeil Frankfurt vertreten. Unter ihnen Dominc Harrison, Sarah Nowak, Elisha Crowd, Florian Munteanu, Marina Selezneva, Konstantin Neumann, Nanuk Karch, Joel Locke, Jhaki und Isabel Quesada. © Veranstalter

Viele große Bühnen, acht Erlebniswelten und zahllose Aktionen zum Thema Fitness, Ernährung und Gesundheit: Der "World Fitness Day" in der Commerzbankarena soll zehntausende Sportfreunde begeistern. Wir verlosen zwei Tickets für die Veranstaltung.

Themen wie Ernährung, Fitness, Sport und Gesundheit spielen bei vielen Menschen eine immer größere Rolle. Ein Sportfestival der Superlative soll nun am 22. Juli die steigende Nachfrage der Fitnessbegeisterten befriedigen: Beim "World Fitness Day" verwandelt sich die Commerzbankarena in einen Fitnesstempel, im und um das Stadion werden auf 35.000 Quadratmetern Programme und Trends zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung präsentiert.

Ob Yoga, Workout oder Training an verschiedenen Geräten - die Besucher können sich auf dem "World Fitness Day" austoben. Zahlreiche - auch aus sozialen Netzwerken - bekannte Stars der Fitness-Szene wie Sophia Thiel, Sarah Nowak, Flavio Simonetti oder Pia Mühlenbeck sind vor Ort und geben Workshops, Tipps und Autogramme. Die Besucher können sich in Wettkämpfen messen, an Ständen informieren, trainieren, meditieren und vieles mehr. Das Festival ist in insgesamt acht Themenbereiche unterteilt, zum Abschluss können die Gäste noch die After Show Party mitfeiern.

Wir verlosen zwei Tickets für das Sportfestival in der Commerzbankarena - einfach bis zum 18. Juli das Formular unten ausfüllen, die Gewinner bekommen dann die Tickets vom Veranstalter zugeschickt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, wir wünschen viel Glück.

Quelle: op-online.de