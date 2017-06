Karten für den „Jeremy Winston Chorale“ zu gewinnen

Musiksensation aus den USA

Der „Jeremy Winston Chorale“ gilt als einer der besten Gospel-Chöre der Welt. Nächstes Wochenende macht er Station in der Liebfrauenkirche in Frankfurt. Wir verlosen 5x2 Tickets für die Veranstaltung am 8. Juli.

Die 23 Solisten aus den USA zusammen in einem Chor sind inzwischen eine internationale Musiksensation: stimmgewaltig, berührend und sogar schon sechs Mal für den Grammy nominiert, außerdem Goldmedaillen-Gewinner der Chor-Weltmeisterschaften. Mehrfach trat er im Weißen Haus zu Ehren von Barak und Michele Obama sowie gemeinsam mit Weltstars wie Stevie Wonder auf. Professor Jeremy Winston von der Central State University in Ohio gründete 2012 den Chor und übernimmt persönlich bei Konzerten die musikalische Leitung. Die Mitglieder selbst stammen aus unterschiedlichsten sozialen Schichten oder Regionen, einige sogar aus schwierigen Familienverhältnissen.

Bei ihren Auftritten präsentiert der „Jeremy Winston Chorale“ ein Repertoire aus klassischer Musik, großen Gospel-Songs und emotionalen Spirituals. Den perfekten Rahmen, um die großen Stimmen zur Geltung zu bringen, bildet die Liebfrauenkirche in Frankfurt. Mit ihrem idyllischen Innenhof und dem gotischen Bau aus dem 14. Jahrhundert ist die Kirche mit ihrem Kloster ein Wahrzeichen der Frankfurter Innenstadt. Schon ein paar Tage vor dem Auftritt hier, gibt es auch eine kleine Überraschung des Chors im Frankfurter Shopping-Center MyZeil (ähnlich wie im Video zu sehen).

Ohne technische Verstärkung gehen die Stimmen der Ausnahme-Talente unter die Haut der Zuhörer. In der Liebfrauenkirche erwartet Sie also ein ganz besonderes Musikerlebnis zugunsten der gemeinnützigen Organisation Christrose - sie setzt sich für ein religionsunabhängiges soziales Miteinander ein. Ein Teil der Erlöse fließt direkt in die ehrenamtliche Arbeit der Liebfrauenkirche. Wir verlosen 5x2 Karten für dieses besondere Event am 8. Juli um 20 Uhr in Frankfurt. Wer beim Gewinnspiel dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 04. Juli (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück!

