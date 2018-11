U21-Länderspiel in Offenbach: Zwei Trikots zu gewinnen

Inklusive Unterschriften

+ © op-online.de Die U21 spielt am 16. November in Offenbach - wir verlosen zwei von der gesamten Mannschaft unterschriebene Trikots. © op-online.de

Am Freitag findet in Offenbach ein ganz besonderes Fußballspiel statt: Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in einem Testspiel auf die Niederlande. Um Geschmack auf die Partie zu machen, verlosen wir zwei Trikots der U21, handsigniert vom gesamten Team.

Am 16. November läuft die deutsche U21-Nationalmannschaft auf dem Bieberer Berg in Offenbach auf. Hier trifft das Team von Trainer Stefan Kuntz in einem Freundschaftsspiel auf die U21 aus den Niederlanden. Anpfiff im Sparda-Bank-Hessen-Stadion ist um 20 Uhr - noch gibt es Tickets für das besondere Event. Und als besonderes Highlight verlosen wir exklusiv zwei Trikots der Mannschaft (Größe M). Das Besondere dabei: Das ganze Team hat sich mit Unterschriften darauf verewigt. Um zu gewinnen, einfach bis zum 18. November das Formular unten ausfüllen (der Rechtsweg ist ausgeschlossen) und mit etwas Glück schon bald eines von zwei Trikots des deutschen Fußball-Nachwuchses in den Händen halten. Viel Glück!

Anrede * Frau Herr Vorname * Nachname * Straße * PLZ * Ort * E-Mail-Adresse *

Quelle: op-online.de