Verlosung: Doppel-CD "Act 2" von Tarja

Album von finnischer Heavy-Rock-Sängerin

+ © earMUSIC Das Cover des neuen Live-Albums. © earMUSIC

Die finnische Sängerin und Songwriterin Tarja veröffentlicht nach ihrem Live-Album "Act 1" nun ein zweites Live-Werk.

"Act 2" heißt das neue Album folgerichtig, dass im Rahmen ihrer Worldtournee "The Shadow Shows" aufgezeichnet wurde. Auf den beiden CDs finden Fans eine atemberaubende Performance aus Mailand, ein 75-Minuten-Set aus London und viele weitere energiegeladene Live-Performances. Das Album erscheint am 27. Juli in vielen verschiedenen Versionen.

Diesen Herbst tourt Tarja zusammen mit Stratovarius mit "A Nordic Symphony ‘18" durch Europa. Der Start findet direkt in Hessen statt. Am 1. Oktober tritt sie in der Batschkapp in Frankfurt auf.

Wir verlosen eine Doppel-CD Tarja "Act 2": Einfach das Formular unten bis zum 26. August ausfüllen (der Rechtsweg ist ausgeschlossen) - wir wünschen viel Glück!

Anrede * Frau Herr Vorname * Nachname * Straße * PLZ * Ort * E-Mail-Adresse * Das Wichtigste immer im Blick: Mit unserem täglichen Newsletter werden Sie per E-Mail auf dem Laufenden gehalten * Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzerklärung und die Allgemeinen Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie. Ja, ich möchte auch von weiteren Vorteilen profitieren. Deshalb bin ich damit einverstanden, dass ich per E-Mail über Gewinnspiele, Aktionen und Angebote von Werbepartnern der Mediengruppe Offenbach-Post informiert werde. Die mit Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.



Quelle: op-online.de