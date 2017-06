Beatles forever: Verlosung einer Jubiläums-Edition

50 Jahre "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club"

Wie jung sie damals noch waren...: Am 1. Juni vor 50 Jahren kam "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" von den Beatles heraus.

Heute ist es genau 50 Jahre her, dass The Beatles die Welt gleichermaßen überraschten und begeisterten - mit “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, ihrem bahnbrechenden Meisterwerk, das allgemein zum meist anerkannten Popalbum wurde. Wir verlosen eine Jubiläums-Edition.

“Es ist völlig irre, dass wir auf dieses Projekt 50 Jahre später mit so viel Freude zurückblicken - und auch gewissem Erstaunen darüber, wie vier Typen und ein großartiger Produzent samt seiner Tontechniker einen derartigen Klassiker schaffen konnten“, sagt Paul McCartney in seinem neu verfassten Einleitungswort zur “Sgt.-Pepper“-Jubiläums-Ausgabe. “‘Sgt.-Pepper‘ schien damals wohl einfach die gesellschaftliche Stimmung des Jahres 1967 musikalisch treffend einzufangen und die Menschen geradewegs zu beflügeln“, erinnert sich Ringo Starr im Buch zur Jubiläums-Ausgabe.

Um den 50. Jahrestag dieser besonderen Album-Veröffentlichung angemessen zu würdigen, ist nun eine Reihe hochkarätiger Jubiläums-Editionen von “Sgt. Pepper“ veröffentlicht worden, die am 26. Mai erschien. Das Meister-Album wurde in Stereo und 5.1 Surround Audio neu abgemischt und um insgesamt 34 Studio-Takes beziehungsweise Vorab-Versionen der endgültigen Album-Titel erweitert. Angereichert ist die Jubiläums-Edition mit bisher unveröffentlichten Session-Aufnahmen, Video-Material und speziellem Packaging.

Der neue Stereo-Mix von "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" über "With A Little Help From My Friends" bis zu "A Day In Life" ist auf der ersten CD des Sets zu finden. Zusätzlich gibt es eine zweite CD mit 18 Titeln, inklusive bisher unveröffentlichter Pre-Takes von den 13 Songs des Albums. Diese wurden neu und in Stereo gemischt und in derselben Reihenfolge wie auf dem Original-Album gelistet. Die zweite CD enthält zudem eine bisher unveröffentlichte Instrumental-Aufnahme von “Penny Lane“ sowie den Stereo-Mix aus dem Jahr 2015 plus zwei bisher unveröffentlichte Takes von “Strawberry Fields Forever”.

Das lebendige Album-Artwork mit seinem extravaganten Pop-Art-Cover, das die Beatles in einer 3D-Collage umringt von Helden darstellt, wurde von Peter Blake und Jann Haworth in Zusammenarbeit mit der Band kreiert. Das Deluxe 2CD-Digipak ist in einem Slipcase mit einer auf 50 Seiten gekürzten Version des Buches erhältlich.

"Sgt. Pepper" wurde mit vier Grammys ausgezeichnet, unter anderem in der Kategorie "Album des Jahres". Bis heute ist es eines der einflussreichsten und bestverkaufenden Alben aller Zeiten. 2003 wurde es in das "National Recording Registry" der "U.S. Library of Congress" aufgenommen und als "kulturell, historisch und ästhetisch besonders relevant" gewürdigt. "Sgt. Pepper" dominiert zudem die Liste des "Rolling Stone Magazine" der "500 besten Alben aller Zeiten".

