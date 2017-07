Verlosung: Sommer-Sonderband aus Entenhausen

Gewinnspiel zu Donald, Dagobert & Co

+ © Egmont Ehapa Media GmbH Teil des Covers der LTB-Sonderausgabe zum Sommer. © Egmont Ehapa Media GmbH

Von wegen Sommerloch: Aus Entenhausen gibt es auch in den Ferien viel zu berichten. Seit dem 19. Juni ist ein Sonderband zum Sommer auf dem Markt erhältlich, wir verlosen zwei Exemplare.

Mit einem Sonderband aus der Lustigen-Taschenbuch-Reihe sorgt der Verlag Egmont Ehapa Media für Lesespaß an heißen Sommertagen. Die Abenteuer von Donald und Co. bringen Schwung in die Hängematte, Karibikfeeling auf Balkonien und Windstärke neun ins heimische Schwimmbad. Dabei beweist Reporter Goofy, dass er immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und liefert eine Exklusiv-Story nach der anderen. Vom Sommerloch also keine Spur!

Eine Herausforderung der besonderen Art wartet diesen Sommer auf Dagobert Duck. Die steinreiche Ente will beim Kongress der Milliardäre in Los Vagos entspannen, doch der Milliardärsklub-Vorsitzende macht ihm einen Strich durch die Rechnung: Erzfeinde Dagobert Duck und Klaas Klever sollen gemeinsame Sachen machen, damit die Dauer-Streitigkeiten endlich ein Ende haben.

Ente gut, alles gut? Antworten gibt’s im Sommer-Taschenbuch, das seit dem 19. Juni im Handel erhältlich ist. Wir verlosen zwei Exemplare, einfach bis zum 13. August das Formular unten ausfüllen - wir wünschen viel Glück (der Rechtsweg ist ausgeschlossen)!

Quelle: op-online.de