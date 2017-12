Tickets für Silvesterparty und Übernachtung in Frankfurt gewinnen

VIP-Paket in der Verlosung

Noch nichts vor an Silvester? Wir verlosen ein VIP-Paket für zwei Personen, bestehend aus einer Übernachtung im InterCity Hotel Frankfurt mit Frühstück und freiem Eintritt zur 30 PLUS Silvesterparty im Zoo Gesellschaftshaus.

+ InterCity Hotel Frankfurt © Elan Fleisher / elanhotelpix.com Gute Stimmung und ein angenehmer Gäste-Mix locken Feierlustige ab 30 Jahren in diesem Jahr wieder ins Zoo Gesellschaftshaus Frankfurt. Die Mediengruppe Offenbach-Post (op-online.de und extratipp.com) verlosen das passende VIP-Paket, bestehend aus einer Übernachtung im InterCity Hotel Frankfurt für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet und Late-Check-Out und natürlich freiem Eintritt für zwei Personen zur 30 PLUS Silvesterparty. Live auf der Bühne sorgt die Coverband Madhouse Flowers mit ihrem 80er- und 90er-Jahre Rock-Mix für die passende Stimmung. Auf dem Dancefloor heizt zudem DJ Bilko ein. Von der angrenzenden Terrasse bietet sich in der Silvesternacht eine tolle Aussicht auf den zentralen Alfred-Brehm-Platz.

Veranstaltungsort: Zoo-Gesellschaftshaus, Bernhard-Grzimek-Allee 1 in Frankfurt, Einlass ab 30 Jahren (maximal drei Jahre Kulanz). Weitere Infos: www.30plusparty.de. Direkt am Hauptbahnhof gelegen, bietet das Hotel zusätzlich ein Free CityTicket (öffentlicher Personennahverkehr in Frankfurt während des gesamten Aufenthaltes inklusive), Sauna- und Fitnessbereich. Mit S- und U-Bahn gelangen Sie schnell zum Zoo-Gesellschaftshaus.

Die Gewinner werden von uns per E-Mail informiert und stehen automatisch auf der Gästeliste sowie in der Hotelreservierung. Einfach bis zum 26. Dezember das Formular ausfüllen, wir wünschen viel Glück (der Rechtsweg ist ausgeschlossen)!

