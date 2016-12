Reise, E-Bike, Chronograph und mehr in der Verlosung

Per Lösungsspruch zu wertvollen Gewinnen! Machen Sie mit und sichern Sie sich einen der vielen Preise beim großen Weihnachtsgewinnspiel 2016 der OFFENBACH-POST.

Liebe Leserinnen und Leser, auch in diesem Jahr können Sie bei unserem Weihnachtsgewinnspiel wieder viele schöne und wertvolle Preise gewinnen. Außerdem finden Sie auf den folgenden Seiten viele interessante Angebote und Geschenk-Ideen des regionalen Einzelhandels zum Weihnachtsfest. Die Anregungen werden es Ihnen bestimmt leichter machen, die passenden Geschenke für ihre Freunde und Verwandten zu finden.

Weihnachtsgewinnspiel mit wertvollen Preisen

Weihnachtsgewinnspiel: Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Auf den folgenden Seiten haben wir die Preise aufgeführt, die Sie in diesem Jahr mit etwas Glück bei unserem Weihnachtsgewinnspiel gewinnen können. Diese wurden für Sie von den genannten Unternehmen zur Verfügung gestellt und Sie werden feststellen, dass es sich lohnt, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Gewinnen kann jeder, der die vier Rätselteile richtig löst und die Antwort fristgerecht an die OFFENBACH-POST sendet. Der zweite Teil erscheint am 3. Dezember, der dritte Teil am 10. Dezember und der vierte Teil am 17. Dezember. Ob Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören, erfahren Sie dann in der Weihnachtsausgabe der OFFENBACH-POST an Heiligabend, 24. Dezember. Die Hauptpreise im Überblick:

Ein Premium-Elektrofahrrad Trenoli Urbano NuVinci N330, gestiftet von Engel Elektromobile

Eine Reise für zwei Personen mit der Costa Favolosa, Acht-Tage-Reise mit STEWA-Touristik, gestiftet von der Mediengruppe OFFENBACH-POST

Wahlweise einen Herren- oder Damenchronographen des französischen Uhrenherstellers Michel Herbelin, gestiftet von der Michel Herbelin GmbH

Ein Jahr Kieser Training, gestiftet von KIESER Training Offenbach

Ein Lautsprecherpaar Bowers & Wilkins CM5 S2, gestiftet von der Hifi im Hinterhof GmbH

Zwei Nächte für zwei Personen in der Executive Suite mit Frankfurts einzigartigem Skyline Blick, gestiftet vom New Century Hotel

Erklärung und Teilnahmebedingungen

Es gilt einen Lösungsspruch zu finden, der erst beim vierten Teil vollständig sein wird. In unserem Symbol, dem „Glücksengel“, befinden sich die einzelnen Buchstaben unseres Lösungsspruchs verbunden mit der Zahl der entsprechenden Stelle, an der die Buchstaben in den Lösungscoupon auf dieser Seite einzutragen sind. Kleben Sie den vollständig ausgefüllten Teilnahmecoupon auf eine Postkarte mit Ihrem Absender (bitte keine Briefumschläge verwenden) und senden diese an:

OFFENBACH-POST

Postfach 100265

63002 Offenbach

oder bringen Sie die Karte direkt bei uns vorbei: Waldstraße 226, 63071 Offenbach. Abgabeschluss ist am Dienstag, 20. Dezember, 12 Uhr. Einsendeschluss über den Postweg ist am Montag, 19. Dezember (das Datum des Poststempels entscheidet). Sie können auch direkt auf op-online.de teilnehmen. Füllen Sie dazu einfach das Formular am Ende der Seite aus.

Bitte beachten Sie: Es kommen nur Einsendungen mit vollständig gelöstem Lösungsspruch, Ihrer Adresse und Telefonnummer zur Verlosung. Die Auslosung findet unter notarieller Aufsicht statt und die Gewinner werden informiert. Darüber hinaus veröffentlichen wir die Namen aller Gewinner in der Weihnachtsausgabe der OFFENBACH-POST am 24. Dezember. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Gewinne ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Im Sinne der Fairness bitten wir Sie, nur eine Postkarte pro Familienmitglied einzusenden. Geben Sie anderen auch eine Chance.

Viel Spaß beim Rätseln und viel Glück!

