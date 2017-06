150.000 Euro Schaden bei Unfällen auf der A5

Rimberg - Bei zwei zusammenhängenden Unfällen auf der A5 ist ein Sachschaden von 150.000 Euro entstanden, der Verkehr wurde am Mittwoch stärker behindert.

Nach Polizeiangaben stieß zunächst ein 51 Jahre alter Autofahrer zwischen den Rastanlagen Rimberg und Berfa mit dem Auto eines 37 Jahre alten Fahrers zusammen. Da die beiden beschädigte Fahrzeuge die A5 in Richtung Frankfurt blockierten, staute sich der Verkehr. Das wiederum führte zu einem weiteren Unfall. Dabei prallten gleich vier Lastwagen aufeinander. Alle beteiligten Fahrer blieben unverletzt. Drei Sattelzüge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die rechte Spur war während der Bergung gesperrt, so dass sich der Verkehr auf 15 Kilometern staute. (dpa)

