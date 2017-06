16-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Aßlar - Ein junger Motorradfahrer ist am Samstag im mittelhessischen Aßlar an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben.

Der erst 16-Jährige aus dem Raum Solms stürzte mit seiner Maschine auf einer schmalen, kurvigen Straße und rutschte unter einen entgegenkommenden Wagen, wie die Polizei mitteilte. Während der 28-jährige Autofahrer unverletzt blieb, wurde der Motorradfahrer in kritischem Zustand in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später an seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. (dpa)

