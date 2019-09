Großdemo gegen IAA 2019 angekündigt - Sicherheitsvorkehrungen verschärft 

Scharfe Kritik an Umweltverschmutzung und fehlenden Konzepten seitens der Automobil-Industrie. Sogar zahlreiche Hersteller ziehen sich aus Frankfurt zurück.

Update vom Dienstag, 03.09.2019, 20:30 Uhr: Die IAA verschärft nach Ankündigungen zu Protesten die Sicherheitsvorkehrungen – und steht damit vor großen Problemen. Denn die vielen tausend Demonstranten werden Straßenzüge und damit Rettungswege versperren. Zur Großdemonstration in der Friedrich-Ebert-Anlage sollen laut Anmeldern 20.000 Teilnehmer kommen.

Update vom Dienstag, 03.09., 10:12 Uhr: Für Samstag (14.09.2019) ist eine Großdemo gegen die IAA 2019 angekündigt. Zahlreiche Umweltverbände, darunter auch Greenpeace, Attac und die Deutsche Umwelthilfe, wollen gegen eine Automobilbranche demonstrieren, die - in den Augen der Kritiker - viel zu wenig gegen Umweltverschmutzung und Erderwärmung unternimmt. Die Kritiker fordern eine konsequente Verkehrswende. Bislang hatte sich die Automobil-Lobby in dieser Hinsicht uneinsichtig gezeigt, ähnliche Veranstaltungen wurden vom Verband der Automobilindustrie komplett ignoriert. Bei der Demonstration am 14.09.2019 soll es auch eine Sternfahrt per Fahrrad geben.

Selbst Unternehmen der Automobilbranche kritisieren das Konzept der IAA 2019. In der Folge haben mehr als 30 bekannte Firmen ihren Auftritt in Frankfurt abgesagt. Dazu zählt auch der zweitgrößte Autobauer der Welt Toyota. Auch Volvo, Mazda, Fiat, Chrysler, Peugeot und Citroen bleiben der Show fern. Luxusmarken wie Ferrari, Maserati, Lotus und Aston Martin verzichten ebenso wie die Volkswagen-Ableger Bugatti und Bentley. Nur noch 800 Aussteller werden ihre Produkte in Frankfurt präsentieren. Bei der IAA vor zwei Jahren waren es noch 994 Aussteller gewesen. Außerdem haben viele Hersteller die Größe der Flächen teilweise deutlich reduziert.

Update vom Dienstag, 27.08.2019, 10.28 Uhr: Maskierte Täter haben in einem Autohaus in Kronberg mehr als 40 Luxusautos zerstört. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2:15 Uhr etwa zehn Maskierte das Gelände der Firma „Premium Cars“ betraten und mit „Metallwerkzeugen“, so die Angabe der Polizei, auf die Nobelkarossen einschlugen. Dabei wurden Fahrzeugscheiben zerstört und die Karosserie der Wagen beschädigt. Der Sachschaden dürfte wohl in die Hunderttausende gehen.

Laut Kriminalpolizei Bad Homburg soll auf dem Internetprotal „Indymedia“ ein Bekennerschreiben aufgetaucht sein, demzufolge die Täter angeblich die Aktion als Protest gegen die IAA 2019 verstanden wissen wollen. Allerdings ist derzeit noch völlig unklar, ob dieses Bekennerschreiben tatsächlich als echt einzustufen ist. Theoretisch könnte jeder ein entsprechendes Schreiben auf „Indymedia“ veröffentlichen.

In dem vermeintlichen Bekennerschreiben beziehen sich die Verfasser auf das Aktionsbündnis „Sand im Getriebe“, welches angekündigt hatte, als Klima-Protest die Internationale Automobil Ausstellung friedlich blockieren zu wollen. Das Aktionsbündnis stellte jedoch klar, dass „die Täter nicht zu uns“ gehören würden. „Grundsätzlich gehört Sabotage nicht zu unseren Aktionsformen“, sagte eine Sprecherin.

Umweltschützer wollen IAA 2019 blockieren

Die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt, eine der größten Automessen der Welt, steht in diesem Jahr im Zeichen massiven Protests. Zahlreiche Umweltschutzorganisationen haben Aktionen angekündigt, um für saubere Luft in Städten, den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor und für klimaneutralen Verkehr zu werben.

Der Protest gegen die Autoschau ballt sich vor allem am Besucherwochenende von Samstag bis Sonntag, 14. und 15. September. In einer als Demonstration angemeldeten Sternfahrt kommen samstags Radfahrer aus Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Aschaffenburg, Offenbach und Gießen nach Frankfurt. Das Motto der Demonstration lautet: „#Aussteigen: raus aus dem Verbrennungsmotor – Verkehrswende jetzt!“

Sternfahrt und Blockade von Zufahrten zur IAA

Zu dem Protest haben die Umweltverbände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact, Deutsche Umwelthilfe (DUH), Greenpeace, Naturfreunde und Verkehrsclub VCD aufgerufen. Sieben Hauptrouten führen an diesem Tag in Frankfurt über Autobahnen und den Alleenring, die wegen der Demo für den Autoverkehr gesperrt werden. Exakt angegeben sind die Abfahrtzeiten auf der Website iaa-demo.de/sternfahrt.

Am Sonntag, 15. September, will das Bündnis Sand im Getriebe die Zufahrten zur IAA blockieren. Ein Angebot zum Gespräch, das der IAA-Veranstalter Verband der Automobilindustrie (VDA) gemacht hatte, lehnte das Bündnis ab.

„Wir können nicht auf ein Gesprächsangebot eingehen, bei dem nicht konkret der schnelle Wandel hin zu klima- und menschenfreundlichem Verkehr im Mittelpunkt steht“, sagte Sprecherin Tina Velo. Autos müssten Platz machen für Straßenbahnen, Radfahrer und Fußgänger.

IAA in Frankfurt lockt hunderttausende Besucher

„Die Großdemonstrationen unterstreichen den wachsenden Wunsch vieler Menschen nach klimafreundlicher Mobilität und einer gerechten Verteilung des öffentlichen Raums“, teilten die Umweltverbände, welche die Sternfahrt veranstalten, mit. Die Autohersteller präsentierten indes SUVs, die auch elektrisch betrieben klimaschädlich seien.

Die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt findet alle zwei Jahre statt, diesmal von Donnerstag, 12. September, bis Sonntag, 22. September. Sie steht unter dem Motto „Driving Tomorrow“. Vor zwei Jahren kamen rund 810.000 Besucher.

