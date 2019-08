Bluttat in Kassel: 21-Jähriger auf offener Straße getötet

Aktualisiert um 17.04 Uhr -

Ein 21-jähriger Mann aus Kassel ist in der Nacht zum Donnerstag auf der Knorrstraße in Niederzwehren erschossen worden. Das teilten Polizeisprecher Torsten Werner und Andreas Thöne, Sprecher der Staatsanwaltschaft, mit.

Ein 26-jähriger Mann aus Kassel stehe unter dem dringenden Tatverdacht, den 21-Jährigen vorsätzlich getötet zu haben. Der Verdächtige, der zunächst geflüchtet war, sei von einem Zeugen benannt worden.

+ Großaufgebot: Polizeischüler durchsuchen die Umgebung des Tatorts in Kassel-Niederzwehren nach Spuren. © Pflüger-Scherb

Spezialeinsatzkräfte des Polizeipräsidiums nahmen ihn am frühen Donnerstagmorgen an seiner Wohnung fest. Auch die mutmaßliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Der Mann hat sich bislang noch nicht zu der Tat geäußert. Bei ihm handelt es sich um einen in Kassel geborenen Deutschen. Das Opfer kam nach Informationen der HNA auch in Kassel zur Welt, seine Familie stammt aus dem Kosovo.