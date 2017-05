Auto erfasst 31-jährigen Fußgänger in Kassel

Kassel - Ein 31-Jähriger überquert in der zurückliegenden Nacht in Kassel eine Fußgängerampel. Dabei wird er von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt.

Ein 31 Jahre alter Fußgänger ist in Kassel von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Er habe in der Nacht zum heutigen Montag eine Straße an einer Fußgängerampel überquert, teilte die Polizei mit. Noch sei unklar, ob der 31-Jährige oder der 20 Jahre alte Autofahrer eine rote Ampel missachtet habe. Der 20-Jährige war gemeinsam mit zwei anderen jungen Männern - 18 und 19 Jahre alt - in dem Wagen unterwegs. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang aufklären. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

