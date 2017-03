32-jähriger Mann wieder aufgetaucht

Freigericht-Horbach - Der 32-Jährige aus Freigericht-Horbach, der seit Dienstagmittag vermisst wurde, ist heute morgen wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Die Polizei hatte schon am Dienstag vermutet, dass sich der Mann, der auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist und ärztlicher Behandlung bedarf, noch in der Umgebung von Freigericht aufhalten könnte. Und so war es dann auch: Am Donnerstagmorgen, teilte die Polizei mit, ist er in seinem gewohnten Umfeld wohlbehalten wieder aufgetaucht. Der 32-Jährige sei "aus eigenem Antrieb" in der Umgebung unterwegs gewesen.

Bei der Suche nach dem Vermissten waren auch ein Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffeln im Einsatz. (dr/nl)

