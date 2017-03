42-Jähriger hantiert mit Axt in Mehrfamilienhaus

Bad Soden-Salmünster - Ein mit einer Axt in einer Wohnung hantierender 42-Jähriger hat in Bad Soden-Salmünster einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Bewohner, die sich am Mittwoch mit dem Mann in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aufgehalten hatten, hätten die Polizei alarmiert, teilten die Beamten in Offenbach mit. Dann hätten sie die Wohnung verlassen und sich selbst in Sicherheit gebracht. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzwagen zu dem Haus im Main-Kinzig-Kreis aus und holte alle Bewohner aus dem Gebäude. Der 42-jährige, offenbar verwirrte Mann wurde festgenommen und in eine Klinik gebracht. (dpa)

Archivbilder:

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa