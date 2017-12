47-Jähriger stirbt nach Unfall auf A5

Eschborn - Ein 47-Jähriger ist nach einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Eschborn ums Leben gekommen.

Der Mann war am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der A5 in Richtung Darmstadt unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In Höhe der Raststätte Taunusblick wollte er einem vorausfahrenden Auto ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen die Mittelleitplanke. Von hier wurde das Fahrzeug dann gegen die rechte Seitenleitplanke und schließlich gegen einen Lastwagen geschleudert. Während der Lkw-Fahrer unverletzt bliebt, brachten Rettungskräfte den 47-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb.

Die A5 war wegen der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt - gegen 5 Uhr heute morgen wurden die Fahrbahnen für den Verkehr wieder freigegeben. (dpa/jo)

