49-Jähriger stirbt bei Abrissarbeiten

Neustadt - Bei Abrissarbeiten auf einer Baustelle im oberhessischen Neustadt ist ein 49-Jähriger tödlich verletzt worden.

Der Arbeiter sei am Dienstagnachmittag verunglückt und noch vor Ort gestorben, sagte ein Sprecher des Führungs- und Lagedienstes der Polizei Mittelhessen in Gießen. Versuche, ihn zu reanimieren, seien erfolglos geblieben. Nähere Details waren noch unklar. Es handelte sich um Abrissarbeiten am Haus der Begegnung, einem ehemaligen Soldatenheim. Die "Oberhessische Presse" hatte berichtet. (dpa)

