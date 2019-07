52 000 Menschen leben auf der Straße

Offenbach – Sozialverbände schlagen Alarm: Die Zahl der Wohnungslosen nimmt rapide zu. Hauptgrund sind explodierende Mietpreise. Experten fordern, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) schätzte 2017, dass bis 2018 bundesweit etwa 1,2 Millionen Menschen betroffen sind (siehe Interview unten), davon leben etwa 52 000 auf der Straße – laut BAGW sind das 33 Prozent mehr als noch 2014. „Platte machen“ heißt es im Milieu, wenn Obdachlose auf Parkbänken, unter Brücken, in Bahnhöfen und Flughäfen oder eben im Wald (siehe nebenstehenden Bericht) übernachten müssen.

Genaue Zahlen über Obdachlose in Hessen oder im Rhein-Main-Gebiet gibt es nicht. Soziale Einrichtungen und Behörden können die Zahl der Obdachlosen, die auf der Straße leben, nur schätzen. „Die Menschen, die Platte machen, halten sich nicht immer am gleichen Ort auf“, sagt Maria Holzenthal vom Paritäten Wohlfahrtsverband, der in Dreieich eine Sozialberatung und andere Hilfsangebote für Betroffene im Kreis Offenbach anbietet. Die meisten der auf der Straße lebenden Obdachlosen haben Anspruch auf Hartz IV, das entspricht einem Tagessatz von 14,20 Euro. Im Kreis Offenbach seien es in den vergangenen drei Monaten 35 Personen ohne festen Wohnsitz gewesen, die sich diesen Tagessatz abholten, teilt ein Kreissprecher mit.

Rainer Broßmann von der Ökumenischen Wohnungshilfe in Hanau schätzt, dass im Stadtgebiet etwa zehn Menschen auf der Straße leben und 80 Personen keine feste Meldeadresse haben. „Wohnungslos ist, wer keinen privatrechtlichen Mietvertrag abgeschlossen hat und nicht über Wohneigentum verfügt“, gibt er eine Definition des Begriffs. „Aber Obdachlosigkeit ist vielfältig, und die Betroffenen gehen ganz unterschiedlich damit um.“ Frauen beispielsweise landeten seltener auf der Straße, weil sie eher versuchten, noch irgendwo unterzukommen. Deswegen sei nur ein Viertel der auf der Straße lebenden Menschen weiblich.

In Großstädten wie Frankfurt seien vergleichsweise viele Obdachlose Osteuropäer, die in der Hoffnung auf Arbeit nach Deutschland gekommen seien und dann auf der Straße landeten, erzählt Karin Kühn vom Diakonischen Dienst in Frankfurt. Sie schätzt, dass etwa 300 Menschen die Winternotprogramme der Einrichtungen – wie zum Beispiel den Kältebus – nutzten. Doch nicht alle Menschen lassen sich helfen: „Manche wollen auch trotz Kälte auf ihrer Platte bleiben.“ Was mitunter tödliche Folgen hat: Die BAGW schätzt, dass im vergangenen Winter mindestens zwölf Obdachlose bundesweit erfroren sind. nb

Quelle: op-online.de