5 250 Eingaben von Bürgern

Frankfurt - Die Verwaltung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain hat jetzt dem Vorstand nach der zweiten Offenlegung den abschließenden Beschluss über die Windvorranggebiete vorgelegt.

„Ich bin froh, dass wir diesen langjährigen Prozess jetzt endlich abschließen können und damit Planungssicherheit sowohl für potenzielle Investoren als auch für die betroffene Bevölkerung schaffen“, sagt Verbandsdirektor und Planungsdezernent Thomas Horn (CDU). Nach der Vorlage verkleinert sich die Fläche für Windkraftanlagen im Gebiet des Regionalverbandes insgesamt um 0,2 Prozentpunkte auf 0,6 Prozent. Im gesamten Gebiet des Regierungsbezirks Südhessen – das Gebiet des Regionalverbandes ist ein Teil davon – sinkt der Anteil um 0,3 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent. „Wir liegen damit zwar knapp unter der Zwei-Prozent-Marke, aber wir dürfen nicht vergessen, wir leben hier in einem sehr dicht besiedelten Ballungsraum. Zudem liegt in unserem Gebiet einer der größten Flughäfen Europas mit all seiner Infrastruktur, wie beispielsweise den Funkfeueranlagen“, erklärt Horn.

Während der Offenlage von April bis Mitte Mai 2017 wurden insgesamt rund 5 350 Stellungnahmen zu den geplanten Windvorranggebieten, die Fachleute sprechen hier vom „Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien“ (TPEE), abgegeben. Das Gros davon stammt von Bürgerinnen und Bürgern, nämlich 5 250. Die restlichen 100 Eingaben kamen von Gemeinden, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange. Zusammengefasst wurden daraus knapp 1 100 Änderungsvorschläge formuliert, die sorgfältig abgewogen wurden. Danach fallen jetzt von insgesamt 29 Windvorrangflächen unterschiedlichster Größe neun weg.

Die größte Fläche, die gestrichen wurde, lag mit rund 191 Hektar auf den Gemarkungen Wölfersheim, Münzenberg und Rockenberg. Die Gründe sind Belange des Artenschutzes und der Denkmalpflege. Die zweitgrößte Fläche, die dem Rotstift zum Opfer fiel, liegt auf der Gemarkung Friedrichsdorf (zirka 175 Hektar). Hier wurden ebenfalls Belange der Denkmalpflege angeführt, aber auch die Erhaltung der Kulturlandschaft. Wegen der Erdbebenmessstation auf dem Kleinen Feldberg wurde eine knapp 41 Hektar große Fläche bei Bad Homburg gestrichen. Im Weiteren fallen zwei Flächen bei Florstadt (51 und 26 Hektar) und jeweils eine bei Ronneburg (39 Hektar) und Rosbach (15 Hektar) aus Artenschutzgründen weg. Eine Fläche auf den Gemarkungen Ronneburg, Hammersbach und Neuberg wurde deshalb von etwa 127 auf 65 Hektar verkleinert. Bei Eppstein wurde eine Teilfläche um knapp elf Hektar reduziert, um den Blick in das Tal auf die Burg und den Ort Eppstein unverfälscht zu lassen. Eine Windvorrangfläche bei Florstadt mit 20 Hektar kam neu hinzu.

Der Regionalvorstand wird nun die Vorlage beraten, anschießend wird sie der Verbandskammer vorgelegt, die sich Mitte Dezember damit befasst. Parallel dazu wird auch die Regionalversammlung Südhessen einen abschließenden Beschluss fassen. - cm

Quelle: op-online.de