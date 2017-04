85-Jähriger Mann stirbt nach Unfall: Fahrer flüchtet

Darmstadt/Bischofsheim - Ein 85 Jahre alter Mann ist heute Mittag in Bischofsheim bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden.

Nach dem Unfallfahrer werde mit einem Großaufgebot gefahndet, berichtete die Polizei in Darmstadt. Es handele sich vermutlich um einen Lastwagenfahrer. Der 85-Jährige war von Passanten in der Gemeinde im Kreis Groß-Gerau entdeckt worden, er lag auf dem Boden. Noch am Unfallort starb er an seinen schweren Kopfverletzungen. (dpa)

Das droht Verkehrssündern bei einer Unfallflucht Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa