Lkw in zwei Teile gerissen – Zweiter Unfall auf A3 sorgt für erneute Sperrung

Die A3 ist aktuell nach einem schweren Verkehrsunfall in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, ist derzeit unklar.

Update, 11:43 Uhr: Bei Aschaffenburg ist es zu einem zweiten schweren Verkehrsunfall gekommen. Auch dort ist die Autobahn in Richtung Frankfurt komplett gesperrt. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mensch schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Update, 11:22 Uhr: Offenbar wurde das Führerhaus des verunglückten LKWs abgetrennt, mehrere Meter zur Seite geschleudert und geriet dabei in Brand. Der Fahrer wurde schwerverletzt, der andere LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Strecke ist immer noch voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen dauern auf unbestimme Zeit an. Der Verkehr wird derzeit vom Stauende rückwärts geleitet, es kommt jedoch immer wieder zu Verzögerungen.

Erstmeldung vom 04. Juli, 9:51 Uhr: Seligenstadt – Auf der A3 hat es gekracht: Am heutigen Donnerstagmorgen fuhr ein Lastwagen zwischen dem Seligenstädter Dreieck und der Anschlussstelle Seligenstadt auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf. Der Fahrer des auffahrenden Lkws wurde dabei verletzt und wird ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Zur Unfallursache ist derzeit noch nichts bekannt.

A3: Verkehr umgeleitet

Die A3 ist wegen des Unfalls in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Der Verkehr wird daher am Seligenstädter Dreieck in Richtung Gießen abgeleitet. Der Stau beträgt derzeit in etwa 4 km. Die Dauer der Sperrung kann noch nicht abgeschätzt werden.

