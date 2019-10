Unfall auf A3: Vier Autos stoßen zusammen - Mehrere Kilometer Stau

Bei einem Unfall auf der A3 aus Köln in Richtung Frankfurt stoßen gleich vier Fahrzeuge zusammen. Zwei Fahrspuren sind gesperrt. Der Stau ist mehrere Kilometer lang.

Niedernhausen - Auf der A3 von Köln kommend in Richtung Frankfurt ereignete sich zwischen Niedernhausen und dem Rasthof Medenbach ein Unfall mit vier Fahrzeugen. Wie die Polizei auf Anfrage der Redaktion mitteilte, handelt es sich um einen Auffahrunfall, bei dem sich laut aktuellem Stand zwei Beteiligte leicht verletzten.

Nach dem Unfall war die Autobahn 3 für einige Zeit voll gesperrt. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei jedoch mitteilte, wurde die Sperrung zumindest für zwei Fahrstreifen wieder aufgehoben. Während auf der linken und mittleren Spur derzeit noch die Bergungsarbeiten laufen, sind die rechte Spur und der Standstreifen wieder für Fahrzeuge freigegeben.

Der Verkehr läuft also wieder langsam an. Trotzdem staut es sich auf diesem Abschnitt der A3 (Köln Richtung Frankfurt) zwischen Niedernhausen und dem Rasthof Medenbach derzeit noch etwa 6,5 Kilometer. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilte, sind aktuell zwei Streifenwagen für die Aufnahme an der Unfallstelle im Einsatz. Für die verletzten waren Rettungswagen vor Ort.

Bei einem anderen Unfall bei der A3 gerät ein Auto in den Gegenverkehr. Zwei Personen werden dabei schwer verletzt. Der A3-Zubringer musste zeitweise voll gesperrt werden. Auch ein dritter Wagen wurde in den Unfall verwickelt.

Frankfurt/Rüsselsheim: Gleich mehrere Autos stehen in Flammen - Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Frankfurt und Rüsselsheim beschäftigen derzeit auch mehrere Fälle von brennenden Autos. Zwei Fahrzeuge in Frankfurt und gleich 19 im hessischen Rüsselsheim standen in Flammen. Zeugen alarmierten die Feuerwehr, welche die Autos löschen konnte.

Erst kurz vorher gab es ähnliche Fälle im Umkreis. Zunächst in Heusenstamm, dann in Erlensee: Wieder haben bei einem Autohändler Fahrzeuge gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen. Ob die Vorfälle miteinander zusammenhängen ist derzeit noch Teil der polizeilichen Ermittlung. Brandstiftung wird jedoch von den Beamten nicht ausgeschlossen.

