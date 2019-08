Schwerer Unfall auf der A3 - Langer Stau zwischen Offenbach und Frankfurt

Nach einem schweren Unfall staut sich der Verkehr auf der A3 zwischen Offenbacher Kreuz und Frankfurt Süd in Richtung Köln.

Update, 8.27 Uhr: Noch immer sorgt der Lkw-Unfall auf der A3 für starke Behinderungen im Berufsverkehr. Aktuell staut es sich von Frankfurt Süd bis über das Offenbacher Kreuz hinaus auf über zehn Kilometern. Die Abfahrtspur Frankfurt Süd ist weiterhin wegen Räumungarbeiten gesperrt. Soeben hat aber die Polizei die beiden linken Spuren wieder freigegeben.

Der Rettungshubschrauber ist mittlerweile wieder weggeflogen, der Transport einer Person war laut Polizei nicht nötig.

Unfall auf der A3: Lastwagenfahrer eingeklemmt

Erstmeldung, 9. August: Offenbach/Frankfurt - Nach einem Unfall mit zwei Lkw ist die A3 zwischen Offenbacher Kreuz und Frankfurt Süd Richtung Köln gesperrt. Nach erste Erkenntnissen sind dort am Morgen zwei Lastwagen ineinander gefahren. Ein Fahrer wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Der Verkehr staut sich aufgrund der Sperrung auf rund elf Kilometern. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist noch nicht bekannt.

msb

Lesen Sie auch

Schwertransport in Baustelle stecken geblieben – Verbindung von A5 zur A648 dicht

Am Westkreuz Frankfurt ist ein Schwertransport in der Baustelle stecken geblieben. Die Verbindung zwischen der A5 und der A648 Richtung Eschborn ist dicht.

Zwei Leichen nach Wohnhausbrand in Gießen-Lützellinden gefunden

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Gießen ein Feuer ausgebrochen. Als der Brand gelöscht war, fanden die Einsatzkräfte zwei Leichen in den Haus.