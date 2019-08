Wegen Starkregen: Fünf Autos krachen auf A5 bei Frankfurt ineinander

Symbolbild: Bei Starkregen ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen.

Auf der A5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und dem Westkreuz Frankfurt sind am Mittwochmorgen fünf Autos ineinander gekracht. Grund waren offenbar starke Regenfälle.

Frankfurt - Auf der A5 in Richtung Kassel ist es am Mittwochmorgen zwischen dem Frankfurter Kreuz und dem Westkreuz Frankfurt zu einem Unfall mit fünf Fahrzeugen gekommen. Schuld waren laut Polizei starke Regenfällen. Eine Person wurde verletzt, der Rettungshubschrauber landete, kam allerdings nicht zum Einsatz. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Wegen der Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen auf der A5 sowie die Verbindung zur A648 Richtung Frankfurt gesperrt werden. Aktuell stockt der Verkehr auf etwa elf Kilometern.

A3 Richtung Frankfurt: Vier Autos fahren ineinander – langer Stau im Berufsverkehr

Auch auf der A3 hat es zwischen Offenbach und Hanau gekracht. Dort waren vier Autos an dem Unfall beteiligt, ein Mann wurde leicht verletzt. Aufgrund des Berufsverkehrs kam es zu einem langen Stau.

