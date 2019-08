Hanauer bei Unfall auf der A5 schwer verletzt

Hanau: Bei dem Autobahn-Unfall am Montagabend übersah ein Mühlhausener den 33-Jährigen.

Hanau - Am Montagabend gegen 19 Uhr wechselte ein 65-Jähriger aus Mühlhausen mit seinem Kleinlaster auf der Autobahn 5 vom Gambacher Kreuz auf die Autobahn 45. Bei dem Fahrstreifenwechsel von der linken auf die rechte Fahrspur übersah der Mann in seinem Kleinlaster den Hanauer, der dort in seinem Audi ebenfalls unterwegs war.

Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Hanauer verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass ein Rettungswagen ihn in eine Klinik bringen musste.

An dem Audi entstand ein erheblicher Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Kleinlaster blieb mit etwa 500 Euro gering, der 65-jährige Fahrer unverletzt.

tom

