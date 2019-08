A66: Transporter bremst plötzlich ab – dann kommt es zum Unfall

Unfall auf der A66 bei Hanau: Ein Transporter bremst plötzlich ab. Dann kommt es zum Unfall.

Hanau - Weil er ohne erkennbaren Grund in der Autobahnausfahrt plötzlich stark bremst, ist es am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 66 bei Hanau-Nord zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 8.50 Uhr ein Autotransporter von Frankfurt in Richtung Fulda unterwegs.

Der Fahrer soll bei Hanau-Nord ausgefahren sein und plötzlich stark gebremst haben, ohne dass hierfür ein Grund ersichtlich war. Während ein nachfolgender Mercedes-Fahrer noch ausweichen konnte, reichte es für einen Seat Ibiza mit MKK-Kennzeichen nicht mehr.

Unfall auf der A66 bei Hanau: Seat Ibiza prallt in Leitplanke

Der 32 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens prallte in die Leitplanke, wobei ein Schaden von rund 5.700 Euro entstand. Nach Zeugenangaben sei der Fahrer des Autotransporters nach einem kurzen Moment einfach weitergefahren.

Nach ihm wird nun gefahndet. Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrzeug geben können, werden um Anruf bei der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 06183/911550 gebeten. (chw)

