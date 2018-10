Abenteuer Moderne

Marburg - Nach rund siebenjähriger Sanierung ist gestern das Kunstmuseum in Marburg wiedereröffnet worden. Es beherbergt die Kunstsammlung der Philipps-Universität. In dem Haus werden künftig auf rund 6 900 Quadratmetern vor allem Werke des 20.

Jahrhunderts gezeigt, darunter Arbeiten von Paul Klee, Käthe Kollwitz, Wassily Kandinsky oder Ernst Ludwig Kirchner.

„Es freut mich, dass das einzige Museum für Bildende Kunst der Stadt in neuem Gewand wieder zum kulturellen Zentrum Marburgs mit Strahlkraft für die ganze Region werden kann“, sagte Kunst- und Kulturminister Boris Rhein (CDU).

Direktor Christoph Otterbeck will die Werke in dem denkmalgeschützten Haus nach eigenen Angaben nicht mehr in einer klassischen Dauerausstellung präsentieren, sondern immer wieder neu miteinander kombinieren. Gezeigt werden soll erstmals auch die vollständige Sammlung der Marburger Tapetenfabrikantin Hilde Eitel (1915-2010).

Das Land Hessen hat zwischen 2013 und 2015 für 6,9 Millionen Euro die Außenfassade mitsamt ihrer Art-Déco-Elemente denkmalgerecht sanieren lassen. Die Universität bezahlte die 3,9 Millionen Euro teure Innensanierung. Marburger Bürger und Unternehmen spendeten der Hochschule dazu rund 1,3 Millionen Euro.

Das Haus lasse jetzt in seinem Innern wieder die ursprünglich konzipierten Wegebeziehungen erfahren. „Auch in Marburg ist damit jetzt ein Nacherleben des Abenteuers der Modernen Kunst im 20. Jahrhundert möglich“, so Otterbeck.

Das Museum ist das einzige in Hessen, in dem eine universitäre Kunstsammlung öffentlich gezeigt wird. Die Philipps-Universität hat das Haus 1927 zu ihrem 400-jährigen Bestehen eröffnet. - dpa

