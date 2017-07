Abgeknickter Kran: Gefahr gebannt

Arbeiter eines Bergungsteams entfernen in Frankfurt die Betongewichte des havarierten Krans. In der Frankfurter Innenstadt (Neue Mainzer Straße/ Große Gallusstraße) drohte der Baustellenkran umzukippen. Polizei und Feuerwehr sperrten mehrere Straßen in der Umgebung und evakuiert umliegende Hochhäuser

© dpa