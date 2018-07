Al-Wazir verärgert über

Frankfurt - Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will bei der Einhaltung des Nachtflugverbotes am Frankfurter Flughafen weiter Druck machen.

Die jetzige Situation, in der es so viele Verstöße gegen das Nachtflugverbot gebe wie noch nie, ärgere ihn maßlos, sagte der Politiker nach Angaben des Hessischen Rundfunks (hr) in einem Interview. Es gebe Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Fluggesellschaften, die darauf auch reagierten. „Flüge werden teilweise vorgezogen mit allem, was dazugehört. Aber wir müssen den Druck da hoch halten, damit die Situation wieder besser wird. “.

Der Spitzenkandidat der hessischen Grünen griff laut hr auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) an. Dieser melde sich in der Debatte um das Nachtlugverbot ständig zu Wort, ohne Vorschläge zur Verbesserung der Situation zu machen.

In Frankfurt gilt zwischen 23 und 5 Uhr ein Nachtflugverbot; zuletzt hatten die Starts und Landungen nach Berichten zwischen 23 Uhr und Mitternacht deutlich zugenommen. - dpa

Quelle: op-online.de