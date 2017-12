Marteria auf „Roswell“-Tour in Frankfurt

Frankfurt - Vor fünf Jahren lieferte der Rapper Marteria mit „Lila Wolken“ einen Hit. Mittlerweile hat der Rostocker sein achtes Album „Roswell“ veröffentlicht.Bei der gleichnamigen Tour begeisterte er in der Jahrhunderthalle Frankfurt mit Partyhymnen – aber auch mit nachdenklichen Songs. Von Julia Radgen

Nach Roswell, der amerikanischen Kleinstadt, in der 1980 ein UFO abgestürzt sein soll, hat Marteria sein neues Album benannt. Auch live inszeniert er seinen Auftritt in der Frankfurter Jahrhunderthalle als UFO-Absturz und schmettert gleich zu Beginn die neue Single „Aliens“. Die hat wie viele Songs auf der Scheibe einen doppelten Boden: Eingängiges Ohrwurmpotenzial vermengt der 35-Jährige mit gar nicht mal so leichtfüßigen Texten. Zeilen wie „Wenn wir dann irgendwann gehen, werden wir euch fehlen, denn wir sind Aliens“ sind eben auch als politisches Statement zur Flüchtlingsdebatte zu lesen.

Was ein Marteria-Konzert aber vor allem bedeutet, lässt der Rapper sein Publikum bereits nach zwei Liedern wissen: „Frankfurt, heute Abend ist absoluter Abriss“, ruft er der Menge in der ausverkauften Halle zu. „Die erste Regel lautet: Alle stehen auf“, mobilisiert er laut die Ränge. Spätestens bei „Endboss“ sitzt sowieso niemand mehr. Das Lied, auf der Leinwand mit Visualisierungen in Videospiel-Optik untermalt, erzählt die Lebensgeschichte des Marten Laciny aka Marteria. Das ist nicht neu, aber immer noch spannend. Denn zuerst spielt er Fußball beim FC Hansa Rostock, wird sogar in den U-17-Nationalkader berufen. Dann geht er mit 17 Jahren für die Modelkarriere nach New York. Dieser Zeit ist „Skyline mit zwei Türmen“ gewidmet, eine Liebeserklärung an die amerikanische Metropole. Aber auch diese Karriere hängt Marteria an den Nagel und geht nach Berlin. „Was macht man ohne Abi? Schauspiel studieren“, beschreibt er die Zeit vor dem nächsten „Level“, vor der nächsten Karriere: Eben jener als Rapper, die ihn so bekannt machte. Ihn und auch sein Alter-Ego Marsimoto.

Nachdenklicher kommt „Blue Marlin“ daher. Der neue Song ist einerseits Hommage an Ernest Hemingways Novelle „Der alte Mann und das Meer“, andererseits geht es um das Angeln – von Marteria oft als seine „Ersatzdroge“ bezeichnet. Denn seit der Rapper 2015 ein schweres Nierenversagen erlitt, verzichtet er auf Alkohol und Drogen – und geht stattdessen in die Natur. Der Fisch kommt bei Marteria aber nicht an den Haken „Ich wünsch’ dir Glück auf deiner Reise, sei nicht dumm, beweg’ dich leise“, rappt er.

Marteria in der Jahrhunderthalle Frankfurt Zur Fotostrecke

Diese eher ruhigeren Klänge stehen ihm gut zu Gesicht, auch wenn sie deutlich in der Unterzahl bleiben. Bevor Materia nach fast zwei Stunden von der Bühne geht, haut er noch mal richtig was raus: „Kids“, „OMG“ und „Lila Wolken“. Der Rapper verlässt die Halle aber nicht, ohne das Wort an die tausenden Fans zu richten: „Die erste Show in Frankfurt haben wir vor 39 Leuten gespielt“, erinnert er sich. „Und jetzt hier. Danke für so viel Liebe.“

