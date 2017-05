Alles für die Unterhaltung

Ein Klassiker zu Weihnachten: Das Rémond Theater am Zoo zeigt „Die Feuerzangenbowle“. - Foto: - Helmut Seuffert/Rémond Theater Frankfurt

Frankfurt - Warum schweigen, wenn es Geschichten gibt? Auch in der 71. Spielzeit des Fritz Rémond Theaters und der 67. der Komödie Frankfurt setzt Intendant Claus Helmer auf Unterhaltung statt Experiment. Das kommt bei seinen Besuchern an. Von Eva-Maria Lill

Kollegen, sagt Claus Helmer, beneiden ihn um das Durchschnittsalter seines Publikums. Etwa die Hälfte seien „junge Leute“, so der Intendant von Komödie und Fritz Rémond in Frankfurt. Keine Selbstverständlichkeit, denn klassisches Boulevard ziehe standesgemäß eher klassisches Publikum. „Ich werde also weiter das machen, wofür ich zum Theater gekommen bin“, verspricht Helmer bei der Vorstellung des Programms 2017/18, „Geschichten erzählen.“

Los geht die Saison am 7. September am Rémond mit „Eine Stunde Ruhe“ von Florian Zeller („Vater“). Die Hauptrolle übernimmt Publikumsliebling Peter Fricke. Anschließend kommt hoher Damenbesuch: Heleen Joor und Susanne Rader geben Edith Piaf und Marlene Dietrich in dem musikalischen Schauspiel „Spatz und Engel“ über die Freundschaft der beiden Diven (ab 19. Oktober). Zu Weihnachten zeigt das Haus mit „Die Feuerzangenbowle“ den Klassiker um Kult-Pennäler Pfeiffer – eine Wiederaufnahme der Produktion von vor zwei Jahren. 2018 startet mit der Bühnenversion des Kino-Hits „Wir sind die Neuen“, unter anderem mit Heesters-Witwe Simone Rethel und Joachim H. Luger. „Schon wieder Sonntag“ (ab 15. Februar) dreht sich um Melancholie und Witz im Altersheim. Ab Ende März zeigt das Theater mit „Der Kredit“ von Jordi Galceran („Die Grönholm-Methode“) ein Stück wie geschrieben für die wilde Frankfurter Finanzwelt.

Im Gegensatz zum Rémond, das sich „mehr Modernes traut“, setzt die Komödie am Willy-Brandt-Platz gewohnt auf gediegenen Boulevard. „Franciscas Männer“ von Gene Stone & John Graham dreht sich um Liebeleien jenseits der Vierzig (ab 1. September), während „Hexenschuss oder der Bandscheiben-Vorfall“ (ab 26. Oktober) von John Graham eine Reihe turbulenter Verwicklungen auf die Bühne bringt. Ab Dezember zeigt die Komödie die Theaterfassung des französischen Gassenhauers „Monsieur Claude und seine Töchter“, bevor Ende März ein alter Bekannter das Haus unsicher macht: Jochen Busse kehrt als „Der Pantoffel-Panther“ auf die Frankfurter Bühne zurück. Die Abschluss-Stücke beider Theater stehen noch nicht fest. „Ich möchte die Freiheit haben, den Markt zu beobachten, um dem Publikum kurzfristig ein aktuelles Stück präsentieren zu können“, erläutert Helmer.

Seine Philosophie scheint aufzugehen: Das Theater am Zoo besuchten vergangene Saison 60 480 Menschen (Auslastung 74 Prozent), das Haus am Willy-Brandt-Platz 71 540 (78 Prozent). Besonders erfolgreich: Das Geburtstagsgeschenk zum 70. des Rémond-Theaters, „Chaos auf Schloss Haversham“, war fast bei jeder Vorstellung ausverkauft. Helmer plant, das Stück im Herbst 2018 wieder ins Programm zu nehmen – auch auf Deutschlandtour soll’s gehen.

„Der technische Aufwand und das damit verbundene Risiko haben sich ausgezahlt“, zieht Helmer Bilanz. Auch persönlich endete die Spielzeit mit einer netten Überraschung: Der Theaterleiter bekam die Goetheplakette verliehen. „Es ist schön, wenn ich Anerkennung finde“, sagt er.

