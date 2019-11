Briefezentrum der Deutschen Post in Flammen - Schaden in Millionenhöhe 

In einem Briefezentrum in Alsfeld (Vogelsbergkreis) ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten Stunden, der Sachschaden ist riesig.

Im Briefzentrum der Deutschen Post in Alsfeld (Vogelsbergkreis) ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, um das Gebäude in der Konrad-Adenauer-Straße zu löschen. Über Stunden dauerte der Einsatz.

Laut Polizeibericht ist das Feuer in dem Postverteilungszentrum gegen 20.45 Uhr gemeldet worden. Meterweit sollen die Flammen den Einsatzkräften entgegengeschlagen haben. "Das Dach der Lagerhalle ist vollständig zerstört worden", sagte ein Polizeisprecher.

Alsfeld: Briefzentrum der Deutschen Post brennt - Riesiger Schaden

Der Schaden an der erst wenige Jahre alten Halle im Vogelsbergkreis ist enorm. Rund eine Million Euro, so schätzt man, soll er betragen. Fast vier Stunden brannte das 60 mal 20 Meter große Gebäude in Alsfeld. Gegen 1 Uhr in der Nacht soll der Einsatz beendet gewesen sein.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch offen. Auch ist unklar, ob Briefe und Päckchen mit verbrannten. Nach Angaben der Feuerwehr waren 110 Einsatzkräfte in Alsfeld vor Ort. In dem Gebäude waren laut Feuerwehr Postzustellfahrräder, deren Akkus bei dem Brand explodierten. Das habe den Einsatz erschwert.

Brand in Alsfeld: Postverteilungszentrum steht in Flammen - Schwieriger Einsatz

Ein weiteres Problem sei die Wärmedämmung auf dem Dach gewesen, die stark gebrannt habe. Man habe allerdings verhindern können, dass sich das Feuer auf andere Gebäude im Umkreis ausdehnt.

svw

