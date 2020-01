Alsfeld wird erpresst: Hacker-Angriff oder doch nur ein Fake?

Der mögliche Hackerangriff auf die Stadt Alsfeld ist der nächste einer ganzen Reihe von Fällen in Hessen.

Ist es ein übler Scherz, oder meint es der Täter ernst? Nach Eingang eines anonymen Erpresserschreibens ist die Stadt Alsfeld in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Die Computer- server wurden heruntergefahren, um nicht zu riskieren, dass Daten verloren gehen. Polizei und Generalstaats- anwaltschaft ermitteln.

Update, 3. Januar 2020: Nach Eingang des anonymen Erpresserschreibens vom Donnerstag ging die Arbeit an der Datensicherung in der Stadtverwaltung die ganze Nacht hindurch und am Freitag fieberhaft weiter. Derzeit ist man im Rathaus optimistisch, dass alle Daten bis zum kommenden Montag wieder zugänglich sind und die IT-Systeme wieder laufen.

Radioberichte, wonach Daten verloren sind, wurden seitens der Verwaltung auf Nachfrage nicht bestätigt.

Allerdings erfordert die Datensicherung einen hohen Aufwand. So lagern sie auf zwei räumlich getrennten Servern. Über Richtfunk werden die Daten auf einen Server außerhalb des Rathauses übertragen und wieder zurück. So war es bis zum Freitagmorgen gelungen, bis zu 50 Prozent der Daten wieder zurück zu holen.

Alsfeld: Nacht nach mutmaßlichem Hackerangriff durchgearbeitet

"Die Kollegen haben die Nacht hindurch gearbeitet," sagte der zuständige Fachbereichsleiter. Bis zu sieben Mitarbeiter waren am Werk. Am Samstag werde man dazu übergehen, alle Anwendungen zu checken und zu aktivieren. Man sei guter Dinge, dass am Montag alles wieder normal läuft.

Der Absender des Erpresserschreibens hatte die Stadt aufgefordert, über eine Mailadresse Kontakt mit ihm aufzunehmen, dann werde mitgeteilt. welcher Betrag in Bitcoin zu zahlen sei, damit die städtischen Daten wieder freigegeben werden. Dem ist die Verwaltung nicht nachgekommen. Der Inhalt der Nachricht wurde gelesen und umgehend die Polizei eingeschaltet.

Alsfeld: Server nach Erpresserschreiben heruntergefahren

Um jedes Risiko auszuschalten, wurden alle Server heruntergefahren. Viele Daten etwa aus den Bereichen Einwohnermelde- oder Finanzwesen sind zudem beim Ekom in Gießen vorhanden, waren also nicht gefährdet. Am Donnerstag war die Verwaltung geschlossen, aber telefonisch erreichbar, am Freitag wieder geöffnet.

Keiner stehe vor verschlossenen Türen, die Bürger wurden aber um Verständnis gebeten, dass viele Angebote nicht bereit standen, denn ohne EDV geht in der Verwaltung fast nichts. "Als Dienstleister sinid wir in einer solchen Lage extrem eingeschränkt," machte ein Mitarbeiter deutlich.

Erstmeldung, 2. Januar 2020: Jetzt hat es Alsfeld getroffen. Die Stadtverwaltung ist ins Visier eines anonymen Erpressers geraten. Um das IT-Netz und die Daten nicht zu gefährden, hat die Verwaltung sich als vorbeugende Maßnahme selbst vom Netz genommen. Im Rathaus war am Donnerstag ein anonymes Schreiben in englischer Sprache eingegangen.

Darin wurde gefordert, den Absender über eine E-Mail-Adresse zu kontaktieren, um zu erfahren, wie viel Geld zu zahlen sei. Ansonsten würden die Computer der Stadt verschlüsselt. In einem solchen Fall wären große Datenmengen verloren, würde der Erpresser ernst machen. Die Stadt ging auf die Forderung nicht ein. Nach Eingang des Schreibens wurden die Server sofort heruntergefahren und die Polizei eingeschaltet. Erreichbar ist die Internet-Adresse der Stadt dennoch, weil sie über einen externen Dienstleister betrieben wird.

Alsfeld: Wird Stadt von Hackern erpresst?

Die Ermittlungen wurden am Nachmittag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt übergeben, dort sitzt die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität (ZIT). Sie arbeitet nun gemeinsam mit den Polizeibeamten des Präsidiums Osthessen und Experten vom Landeskriminalamt den Vorgang auf. Derzeit sei es nicht möglich, eine seriöse Auskunft zu geben, ob das Schreiben vielleicht nur ein übler Scherz oder eine leere Drohung war oder ob tatsächlich ein Außenstehender versucht, die Computer der Stadtverwaltung zu hacken. Die Mitarbeiter seien derzeit dabei, umfangreiche Datensicherung zu betreiben, hieß es auf Anfrage im Rathaus.

Das geschehe mit der allergrößten Vorsicht, um nicht durch das Anklicken von Daten eventuell Schäden anzurichten. "Wir nähern uns dem ganz vorsichtig," meinte ein Mitarbeiter weiter.

Bis in den Abend waren alle verfügbaren Kräfte damit befasst, einen möglichen Schaden abzuwenden und vor allem zu vermeiden, dass Kontakte zu unsicheren Quellen aufgebaut werden. Oberste Priorität habe die interne Datensicherung, hieß es. Man müsse sich deshalb abschotten, das heißt die Server wurden heruntergefahren, "um vorwärts zu kommen". Erst am heutigen Freitag könne man wohl mehr sagen über das Ausmaß des Vorfalls, und ob es sich tatsächlich über einen versuchten Hacker-Angriff handeln könnte.

Alsfeld: Unklarheit über Schaden nach mutmaßlichem Hacker-Angriff

Bisher ist jedenfalls nicht klar, ob überhaupt ein Schaden entstanden ist, "ob es schlimm ist oder vielleicht nur ein Fake", wie es ein Mitarbeiter ausdrückte. Man sei jedenfalls fieberhaft darum bemüht, ein mögliches Schadensszenario zu begrenzen. Die Stadt hat zwei IT-Mitarbeiter, einer war zum Glück auf seinem Posten, der andere wurde aus dem Urlaub zurückgeholt. Darüber hinaus wurde ein externer Berater hinzugezogen, der bereits für die Stadt tätig war. Seitens der Verwaltung hat man auch Kontakt zur Stadtverwaltung Bad Homburg und zur Justus-Liebig-Universität Gießen aufgenommen, die vor Kurzem ins Visier von Cyber-Angriffen gerieten. Dort sei die Lage allerdings anders gewesen, so dass man nur bedingt von den dortigen Erfahrungen profitieren kann.

Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Osthessen mit Sitz in Fulda waren im Alsfelder Rathaus, um mögliche Spuren zu sichern. Zudem wurde routinemäßig die Generalstaatsanwaltschaft eingeschaltet. Deren Pressesprecher, Oberstaatsanwalt Andreas Badle, bestätigte, dass seine Behörde die Ermittlungen übernommen hat, zum Stand der Dinge sei derzeit noch nicht viel zu sagen.

Es greifen nun die üblichen Routineabläufe, informierte Badle, der darauf verweist, dass die Behörde immer mehr Arbeit durch echte und vermeintliche Cyber-Attacken aus dem Internet bekommt. Es zeige sich im Falle von Alsfeld aber beispielhaft, dass das Internet mit seinen negativen Begleiterscheinungen keine Grenzen kennt und "vor einer beschaulichen Fachwerkstadt nicht halt macht."

Info: Vermehrt Angriffe

Zuletzt waren mehrere öffentliche Einrichtungen in Hessen lahmgelegt worden. So mussten kurz vor den Feiertagen die Großstädte Bad Homburg und Frankfurt ihre IT-Systeme nach Cyber-Attacken zwischenzeitlich vom Netz nehmen. Auch auf die Uni Gießen war ein Hacker-Angriff verübt worden. In der Folge musste die Hochschule eine Ersatz-Homepage einrichten und die Server aus Sicherheitsgründen herunterfahren. Es mussten rund 38 000 neue Passwörter ausgegeben werden, ein großer Aufwand.

ks