Altersarmut ist Realität

Offenbach - Schuldnerberater schlagen Alarm: Oft kommen ältere Menschen mit ihrer Rente nicht mehr über die Runden. In der Region ist diese Entwicklung ebenfalls zu beobachten, wenn auch auf konstantem Niveau. Von Markus Terharn

Bundesweit nehmen Fälle von Altersarmut dagegen zu. Laut Schuldneratlas Deutschland stieg die Zahl der verschuldeten über 70-Jährigen in den vergangenen fünf Jahren um 58 Prozent auf insgesamt 174 000 Menschen, bei den 60- bis 69-Jährigen gab es ein Plus von sieben Prozent auf 504 000 Fälle. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts kletterte der Anteil verschuldeter Senioren seit 2012 von 5 auf 6,7 Prozent. Diesen Trend kann Michaela Kobialka für die hiesige Region nicht bestätigen. „Unsere Zahlen geben das nicht her.“ Zwar kennt die Abteilungsleiterin der Schuldnerberatung beim Diakonischen Werk Offenbach-Dreieich-Rodgau die Zahlen und hat sie für ihr Zuständigkeitsgebiet abgeklopft. Das Ergebnis ist aber: Seit fünf Jahren liegt der Anteil der Ratsuchenden ab 61 Jahren stetig bei 11 oder 12 Prozent. „In absoluten Zahlen ist er sogar etwas gesunken, von 250 über 200 auf 230 im Jahr.“ Die 51- bis 60-Jährigen stellen weitere 19 Prozent der Notfälle dar.

Repräsentativ sind die Zahlen nicht, schränkt die Fachkoordinatorin ein. Schließlich kann die Diakonie nur diejenigen erfassen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen. Und da liegt die Hemmschwelle ziemlich hoch. Viele kommen erst, wenn es gar nicht mehr anders geht, etwa wenn das Konto gepfändet wird. „In dieser Lage haben die Betroffenen sich ja nie gesehen“, erklärt Kobialka. „Die haben ein anderes Selbstbild: Ich habe mein Leben lang gearbeitet, die Kinder großgezogen – wie kann das sein, dass es mir so schlecht geht?“

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Senioren in Finanznot Einige Gründe dafür kann die Expertin benennen: „Der Tod des Partners oder hohe Pflegekosten wegen Krankheit – da kommt mancher schnell in eine existenzbedrohende Situation.“ Eine Scheidung kann dazu führen, dass aus einem gut situierten Ehepaar zwei arme Alleinstehende werden. Tatsache ist, dass die meisten bedürftigen Rentner zuvor immer ein gutes Auskommen hatten, bis ihnen ein Schicksalsschlag einen Strich durch ihre Lebensplanung machte. Die Folgen sind vielfältig. So weiß Kobialka von Rentnern, die nicht die Rezeptgebühr für dringend benötigte Medikamente aufbringen können. Auch die Fahrtkosten zum Facharzt in der nächsten größeren Stadt sind ein Posten. „Dazu reicht es einfach nicht mehr“, hat sie erfahren.

Weiteres verbreitetes Problem ist die Wohnsituation. Bleibt ein Ehepartner allein zurück, ist der Sozialbehörde oft die Wohnung zu groß. „Es ist aber nicht so leicht, eine kleinere zu finden – ganz zu schweigen von den Umzugskosten “, betont Kobialka. Resultat ist, dass der Hinterbliebene weiterhin in seiner „zu großen“ Wohnung lebt, aber das Amt nicht mehr die volle Miete erstattet. Altersarmut ist also keine Frage der Zukunft, sie ist bereits Realität. Manche Ältere leben sogar unter dem Existenzminimum. Eine Folge ist, dass viele ihre Rente aufstocken müssen. Grundsicherung im Alter erhalten bundesweit 3,2 Prozent aller Ruheständler, doch es dürften bald noch mehr werden: Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung prognostiziert, dass die Quote im Jahr 2036 bei sieben Prozent liegen könnte.

Doch selbst im schlimmsten Fall – der Vollstreckung – hält die Schuldnerberaterin Rat parat. Ihre Erfahrung ist, dass viele Betroffene von sich aus den vermeintlich einfachsten Weg gehen, den des Insolvenzverfahrens. „Sie halten der nervlichen Belastung anders nicht stand“, berichtet sie. Dieser Weg sei jedoch nicht der schlechteste: „Wer es schafft, 35 Euro im Monat zu erübrigen, ist in der Regel nach sechs, unter Umständen nach fünf Jahren raus aus seinen Schulden“, macht Michaela Kobialka den Betroffenen Mut.

